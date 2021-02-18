Team Spirit объявила о сотрудничестве с Nike! Форма уже обновлена, а скоро появится свежий мерч

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Недавно киберспортивная организация Team Spirit провела полный ребрендинг, сменив логотип, визуальный стиль и форму. На анонсирующем ролике можно было заметить, что теперь у команды форма от Nike.

Сегодня в социальных сетях организации появился ролик с участием игроков команды, в котором раскрывается роль спорта и стиля в жизни киберспортсменов. Так Team Spirit анонсировала начало сотрудничества двух компаний.

Помимо формы, команда продолжит сотрудничать с брендом спортивной одежды и в других активностях. Среди них — тренировки для членов команды, поддерживающие их физическое состояние, а также периодическое участие в мероприятиях бренда. Помимо этого, скоро команда выпустит обновленную линейку мерча, созданную на базе отдельных существующих элементов одежды от Nike.

Вот как выглядит обновленная форма команды, созданная в сотрудничестве с Nike.

В беседе со Sports.ru бренд-директор Team Spirit Константин Мачаидзе рассказал о сотрудничестве подробнее.

– От кого исходила инициатива при обсуждении сотрудничества?

– Интерес был взаимным, мы понимали, что сотрудничество с таким брендом, как Nike, это большой имиджевый шаг вперед, а коллегам из Nike было интересно окунуться в киберспорт – мы видим присутствие бренда по всему миру – в Китае, Южной Корее, Бразилии, Европе.

– Почему именно Nike? Были ли другие варианты?

– За два последних года мои коллеги общались с несколькими спортивными брендами, но именно Nike проявил инициативу и пошел нам навстречу. теперь перед нами открылось много новых перспектив, как в создании контента, так и в производстве мерча: следите за обновлениями в наших социальных сетях.