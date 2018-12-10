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    Новый патч в FIFA 19: изменили фирменный финт Роналдиньо и удары в касание

    Теги FIFA 19 Игры

    Улучшили контроль мяча при обводке.

    В новом обновлении для FIFA 19 разработчики, помимо мелких изменений, скорректировали механику ударов и финт «эластико», который стал популярным благодаря Роналдиньо.

    Теперь при выполнении данного финта мяч остается ближе к игроку. Так выглядит обводка при исполнении игроком с пятью звездами в особых приемах (слева – до, справа – после):

    Точные удары в касание

    Если в предыдущем патче разработчики скорректировали точность некоторых ударов в пользу бьющего игрока, то сейчас изменениям подверглись удары в касание. При нанесении точного удара в касание с высокой боковой скоростью мяча (передача осуществляется сбоку, то есть угол удара, принимаемый за ноль, отличается от направления движения мяча) вероятность ошибки будет выше, в результате чего может пострадать точность, скорость и вращение мяча. Кроме этого, ослаблено влияние характеристики «завершающий удар». Бить в касание стало сложнее.

    EA наглядно показывает изменения на примере 100 ударов Эдена Азара при боковой скорости мяча в 86,25 градусов (почти поперечная передача). Синие линии – удары в створ (или же вратарь отразит их), красные – мимо.

    До обновления

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    После обновления

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    Патч уже вышел на ПК, PS4 и Xbox One.

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