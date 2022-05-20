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Сколько раз побеждал Daxak? Astralis поставили рекорд? Угадай, где правда в тесте про мейджоры

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Только безумные факты и наглая ложь!

В мае нас ждет сразу два крупнейших киберспортивных турнира – мейджоры по Dota 2 и Couter Strike: Global Offensive. В честь праздника киберспорта мы подготовили тест, где вам нужно будет отличить факт от вымысла. Справиться можно и без глубоких познаний в киберспорте, но они сделают прохождение игры комфортным.

Вы готовы? Тогда поехали! 

Сколько правильных ответов смогли дать? Давайте обсуждать в комментариях! Уже сейчас вы можете поучаствовать в акции «Колесо Фортуны». Регистрируйтесь и крутите колесо, чтобы выиграть до 10000 рублей фрибетами!

Это один из материалов про мейджоры в Доте и CS, сделанных совместно с «Лигой Ставок».

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