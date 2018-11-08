Пробовали играть в FIFA и PES на телефоне? Сейчас это не больно

Насколько футсимы подобрались к ПК и консолям?

Не так давно мне пришлось проехать на поезде 2 с половиной тысячи километров, и, чтобы не скучать в пути, я закачал в свой телефон несколько футсимов. Вообще-то я не большой фанат игры на смартфонах – все же и возраст не тот, и удобство не такое, как на компьютере. Но в этот раз мне захотелось проверить – а можно ли вообще играть в футбол на смартфоне?

Еще совсем недавно игра в футбол на мобилках означала – гонять на малюсеньких экранах еще более малюсеньких человечков кнопками «2», «4», «6», «8» и ударом на «5». Первый действительно прорывной и интересный футбол появился вместе с игрой Real Football от компании Gameloft. Еще в далеком 2006-м они представили игру с одноименным названием, которая кочевала по всем устройствам в школьные годы. С тех пор на протяжении 7 лет Gameloft выпускала продолжение каждый год. Сначала они добавили дождь и более реалистичный газон, потом доработали сетку и модельки футболистов, затем улучшили разрешение и качество картинки. Но чем больше в нашу жизнь входили сенсорные смартфоны, тем больше позиций игра теряла. Сегодня она выглядит вот так:

В целом, рынок игр про футбол сейчас сводится к банальному принципу тамагоч и флеш-игр: они не очень сложны в разработке и реализации, при этом на них можно зарабатывать, вознаграждая пользователя за постоянную игру различными бонусами/фишечками/монетками. Неплохую попытку сделать интересный футбол для телефонов предприняли Dream Soccer. Графика здесь не очень, но определенная ламповость в игре присутствует.

Однако надо быть честным – только два симулятора максимально близко подходят под определение «футбол» и заслуживают внимания. Естественно, это FIFA и PES – они вышли на рынок совсем недавно, но сделали потрясающий продукт.

FIFA Mobile

Если раньше вы могли скачать платную версию и поиграть между клубами, то теперь мобильная версия заточена только под Ultimate Team и является неким аналогом умершей FIFA World. До некоторых пор FIFA выпускала версии игры под каждый год: начиная с FIFA 12 и заканчивая FIFA 16. К слову, графика не сильно изменилась за 6 лет (как и в компьютерной версии, ха-ха) и напоминает FIFA 10 на ПК. Но на смартфоне выглядит отлично – особенно если у вашего смартфона экран хотя бы 6 дюймов. А вот на более старых моделях играть попросту некомфортно.

Очень удобно реализованы нажатия на экран. Чтобы отправить мяч в ворота, вам не надо нажимать кнопку «удар» – вы просто проводите по экрану. Та же система работает и с передачами – просто нажимаете на нужную точку, и игрок сам отправляет туда мяч. Конечно же, о реалистичности здесь говорить не приходится: любой футболист отдаст точную передачу в 100% случаев. Однако удовольствие от самой игры получаешь огромное – все же отдать пас свайпом в играх на ПК или консолях невозможно. А тут прямо эксклюзивность. Впрочем, здесь кроется и огромный минус: играть в защите практически нереально. Поэтому EA сделали отдельный режим – Attack Mode, когда вы только атакуете, а ИИ берет на себя всю защиту и отбор мяча.

Никогда бы не подумал, что буду критиковать FIFA за режимы, при этом нахваливая геймплей, но FIFA Mobile – именно тот случай. В мобильной версии Ultimate Team стал еще более замороченной, паки – еще более мудреными, да и вся стилистика говорит о том, что ты не собираешь команду, а строишь космический шаттл. Команду нужно прокачивать тренировками, матчами, заданиями, так что приложение явно не для тех, кто хочет просто зайти и поиграть.

Карточек здесь еще больше, чем в обычном Ultimate Team. Вам может выпасть супер-пупер прокачанный Санья с рейтингом 89 или Джастин Клюйверт с рейтингом 94 – так что не очень-то радуйтесь Криштиану Роналду, который вам дается сходу. У него рейтинг всего 80.

ЕА бы не была ЕА, если бы и здесь не пыталась заработать. Ценники на FIFA Points огромные, особенно если учитывать высокий курс доллара к рублю. Зарабатывать на наборы вам придется ой как долго.

FIFA Mobile была бы отличной игрой, если бы в ней, например, были бы старый-добрый режим карьеры и просто возможность поиграть за любимую команду. Отдать денег за это было бы не жалко. Раньше FIFA стоила в районе 10 долларов – много для мобильного приложения, но в нынешних реалиях она бы стала идеальным тайм-киллером, пока вы едете в метро/стоите в пробке/сидите в туалете.

PES 2018 Mobile

PES появился на рынке сравнительно недавно, однако сходу стал одним из лучших (если не лучшим) футбольным симулятором для телефонов. По аналогии с FIFA, здесь доступен лишь режим myClub, и сделан он по аналогии с основной версией игры. Еще один минус, доставшийся от оригинала – нет лицензий на АПЛ и Примеру, а с патчи с клубами на смартфон не поставить.

Если сравнивать местный режим с FIFA, то по разнообразию он проигрывает, но, как ни странно, новичку в него играть приятнее. Во-первых, собрать более-менее приличный состав у вас получится сразу. Во-вторых, разбираться в нем нужно гораздо меньше, чем в мобильной игрушке от ЕА. Начать играть вы можете практически сразу.

Что странно – соперники находятся здесь очень быстро, в отличие от компьютерного PES. Проблем с тем, чтобы поиграть, у меня не возникло даже в поезде.

Управление тоже порадовало. Оно кардинально отличается и от FIFA, где надо указывать точку на экране, и от Dream Team c Real Football, где с правой стороны просто располагаются функциональные кнопки. Здесь ты сам указываешь направление паса, просто свайпая в нужную сторону, а направление удара задается в тон направлению, по которому бежит ваш форвард. С обороной тоже все проще: зажим экрана – отбор, свайп – подкат. Получилось еще удобнее, чем в FIFA, хотя удары уже не вызывают такого интереса.

Что по графике? Газон уступает конкурентам из FIFA, однако прорисовка лиц отменная. В моей команде попались Миранда, Фекир, Эдегор, Халк и Промес, и у всех них оказались оригинальные лица. Игра не зависала и не подтормаживала, игроки двигались очень плавно. В итоге в PES я залип всерьез и очень надолго – чего раньше совсем не ждал от футсимов на смартфоне. Не буду врать: без хорошего девайса удовольствия вы не получите, но новый Honor 8X c 8-ядерным процессором поможет вам ощутить весь вкус футбола прямо на вашем гаджете.

Кстати, неделю назад Konami объявила, что выпустит мобильную PES 2019 в декабре, и выглядеть она будет вот так.

Будем ждать?