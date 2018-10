Змейка, Принц Персии, Angry Birds, PUBG Mobile. Мобильные игры прошли огромный путь

Начинаем сериал про мобильный киберспорт с самого начала.

Древние 90-е

В 1994 году на датском телефоне Hagenuk MT-2000 появилась первая мобильная игра – Tetris, а в 1997-м на Nokia 6110 вышла культовая «Змейка». Да, вы все правильно поняли – пока на ПК выходили Warcraft 2 (1995), Duke Nukem 3D (1996) и Diablo (1996), развитие мобильных игр за три года не сдвинулось с места ни на пиксель.

Проблема была не только в малой мощности телефонов. Единственным способом получить мобильную игру на тот момент была покупка самого мобильника. Получался забавный парадокс – на игры не было спроса, а разработчики, соответственно, не видели перспективы.

Ситуация изменилась с появлением WAP.

WAP-игры

Если вы не знали или забыли, что такое WAP, объясняем – Wireless Application Protocol, технология доступа в интернет с учетом ограниченных ресурсов старых мобильников. Чтобы обладатель монохромного экрана 84x48 и скоростью интернета в 10кб/с мог пользоваться вебом, WAP преобразовывал контент по установленному стандарту – в перечень ссылок и (иногда) простенькую графику. От возможности подключиться к всемирной паутине в любом месте захватывало дух, но на практике выглядел WAP вот так.

Для нас важнее, что WAP открыл возможность подключать клиент мобильной игры к сети, а также сразу подтолкнул разработчиков думать в направлении мультиплеера. Одной из самых популярных WAP-игр стала «Gladiator», где игроку предлагалось выбирать тип и точку удара перед каждым ходом – по сути, усложненные «камень-ножницы-бумага». Игра породила сотни клонов, многие из которых живы и по сей день в виде браузерных игр.

Были и крутые rogue-подобные бродилки: например, WAP Knights и Steve Jackson’s Sorcery (да-да, лицензия по фэнтези-вселенной «Магия!»).

А также всевозможные вариации Тамагочи, где от игрока требовалось опекать зверушку.

Из-за упрощенного интерфейса и низкой скорости передачи все WAP-игры были пошаговыми, а потому в итоге проиграли конкуренцию Java.

JAVA

Возможно, дело исключительно в ностальгии, но о знаковых играх этого времени до сих пор вспоминают с большой теплотой. С одной стороны, Java-игры показали, что на мобильниках может сработать любой игровой жанр: и адвенчура, и квест, и стратегия, и РПГ, и даже шутер. А с другой – подтвердили, что у мобильных игр во многом свой путь, потому как даже простенькие платформеры порой затягивали не меньше полноценного 3D на ПК. Вспомним самых значимых представителей того времени.

Prince of Persia

Наверное, лучшая бродилка в истории мобильных игр. В ней был просто колоссальный набор развлечений – ловушки, хитроумные лестницы и платформы, мини-игры (например, гонки на колесницах), уникальные боссы и возможность комбо-атак. А еще – выверенный восточный сеттинг, и если вам это кажется малозначимой деталью, вспомните другие хиты вроде примитивного Bounce и абсурдного «Штирлица». Всего на Java вышло 4 игры с мобильным Принцем: Harem Adventures, Sands of Time, Warrior Within и The Two Thrones.

Real Football

Еще одна работа студии Gameloft. По этой игре многие открывали для себя звезд футбола и уже затем узнавали о FIFA и PES. Ну а когда Bluetooth стал не предметом роскоши, а необходимостью, каждая перемена превращалась в мини-турнир.

Doom RPG

Ну да, прицеливаться тут можно было только по горизонтали – так и в первом Думе на ПК было то же самое. Ну да, боевая система тут действительно строилась по законам пошаговых РПГ – зато было множество оружия, разнообразных монстров и даже прокачка как в настоящих РПГ.

Gravity Defied

По ней до сих пор делают ремейки, которые можно найти в сторах. В игре была максимально упрощенная графика (это даже не 3D – мотоциклист просто едет в центре между двумя линиями) и совсем простая идея (внимание, не геймплей!) но именно поэтому разработчики создавали сотни интересных уровней парой изломанных линий. Возмутительная сложность игры шла ей только в плюс – суперкрутые байки могли открыть далеко не все.

Кстати, мототриал – одна из тех вещей, которая чисто физически ощущалась на мобильниках (именно кнопочных) круче, чем на ПК. Помните, как вдавливали цифру 3 большим пальцем, чтобы не разбиться?

Asphalt

Эта серия прижилась и на смартфонах современного поколения и насчитывает более десятка игр на разных платформах. Но начиналось все именно на Java – и даже в нулевых игра предлагала такие шикарные фишки как тюнинг, аварии, копы и лицензионные авто.

Смартфоны и таймкиллеры

Доступные игры перевернули мобильный мир. Смартфоны были почти у каждого – это помогло охватить огромную часть аудитории и предложить игры тем, кто никогда ими не интересовался. При этом игры Google play совершенно отходили от канонов больших видеоигр на ПК и консолях. Это был значимая перемена по сравнению с эпохой Java-игр, которые почти без исключения копировали формат ПК десятилетней давности – оказалось, что у мобильных игр может быть свой путь.

Angry Birds

Об этой игре можно говорить слишком долго, так что давайте по пунктам.

Одна из первых, где был задействован тачскрин. Без этого успех подобной игры был бы просто невозможен, ведь тачскрин работает интуитивно и подходит казуальным игрокам. В итоге в Angry Birds рубились даже те, кто играл в NFS на стрелочках, а также родители, бабушки и дедушки.

Игра приносила не так много дохода сама по себе (из-за смешной цены в 50 центов), пока не перешла на freemium-формат;

Стала одной из первых игр формата freemium – это почти free-to-play, но с возможностью покупать дополнительные уровни, фишки, механики. Как Dota Plus, то есть;

В 2012 году напитки с логотипом Angry Birds обошли по продажам Pepsi и Coca Cola

К 2015 году игры серии скачали более трех миллиардов раз в сумме;

Запускались яркие флешмобы и инсталляции: вот, например, Angry Birds live:

А вот рогатка с птицей прямо на смотровой башне Сиэттла;

Angry Birds побывала в космосе, стала основой для полнометражного мультфильма и запустила тренд вирусных игр таймкиллеров. Вы и сами назовете несколько навскидку: Plants vs. Zombies, Fruit Ninja, Temple Run. Их объединяла свежая, порой абсурдная концепция (стреляющие цветы? демонические обезьяны? шинкование фруктов самурайским мечом?) и нулевой порог вхождения. Вице-президент разработчика Angry Birds в 2013 году рассказывал:

«Что же касается серьезных проектов, на PC или консолях, то люди просто не хотят играть в них на мобильных телефонах. Конечно, мы не можем знать, что случится в будущем. Серьезные проекты могут выйти на первый план, ведь инновации происходят постоянно. К примеру, в ближайшее время смартфоны, наверное, научатся автоматически подключаться к телевизорам, чтобы с них можно было играть на большом экране.

В настоящее время развитие серьезных проектов тормозится, прежде всего, небольшим размером экрана телефона. Пока что люди хотят играть на своих смартфонах в быстрые казуальные игры, поэтому разработчики следуют этому тренду».

Время показало, что он ошибался. Во-первых, экраны смартфонов увеличиваются с каждым годом: когда Angry Birds только вышла, стандартный дисплей был 3,5 дюйма, но, например, у нового Honor 8X он 6,5 дюймов). Двукратное увеличение размеров сейчас возможно благодаря дизайну (у Honor 8X – безрамочный экран с контроллером или “челкой” сверху).

Во-вторых, виральные таймкиллеры цепляют быстро, но ненадолго – у них почти отсутствует верная аудитория, которая бы следовала именно за разработчиком и ждала его новых проектов. В итоге Angry Birds до сих пор остается, по сути, единственной франшизой Rovio.

Наконец, основная аудитория Птичек в начале десятых – дети – уже подросли и хотят играть в более качественные проекты. И мобильные видеоигры подстраиваются под спрос.

Наше время

Сейчас игры на смартфонах больше похожи на консольные времен PlayStation 3 и Xbox 360, и классические консольные жанры – файтинги и гонки – реализованы чуть ли не лучше своих больших аналогов. Вот так, к примеру, выглядит Mortal Combat X:

А вот однозначный хит 2017 года – Shadow Fight 3.

Asphalt 9 не стыдно будет опробовать даже на большом экране. Правда, чтобы поиграть в таких красавцев, вам понадобится смартфон с мощным процессором.

Мобильные шутеры, как правило, отказываются от одного из элементов игры – прицеливания, движения, ведения огня или смены оружия, ведь у игрока только две руки. Например, в свежей Dead Trigger 2 вам придется только двигаться и целиться, зато в ней безостановочный экшен и шикарная графика, а в Dead Space (2011 год, но смотрится до сих пор неплохо) персонаж двигается сам по себе (можно управлять только скоростью); в момент стрельбы движение прекращается и вы можете сосредоточиться на стрельбе.

Но Tencent Games выбрали почти идеальный баланс в управлении. Для передвижения используется аналог джойстика для левой руки, а камеру можно двигать правой. Есть опция автоматического бега: персонаж бежит в выбранном направлении, а вы осматриваете окрестности. При экипировке оружия появляются кнопки для прицеливания, а огонь можно открыть обеими пальцами. О сравнении с PC речи не идет, но, во-первых, враги в тех же условиях, а во-вторых – во всем остальном это тот же самый ПК-PUBG, а в чем-то и удобнее (например, есть автоматический подбор брони и оружия).

Неудивительно, что мобильная версия PUBG в итоге в 7 раз популярнее чем порт X-Box и PC версия вместе взятые – 350 миллионов против 50 миллионов по состоянию на июнь 2018. Цифры удивительные, даже если вспомнить, что на Android скачать PUBG можно бесплатно.

Наконец, еще один крутой пласт современных мобильных игр – порты ПК-классики. Вот, например, Baldur’s Gate, а вот Star Wars: Knights of the Old Republic. Можете даже не проверять, как они выглядят – в точности как в оригинале. А еще есть Max Payne, Final Fantasy, X-COM, GTA: Vice City и так далее. И сейчас совсем необязательно выбирать – с таким объемом памяти как у Honor 8X (64 ГБ или даже 128 ГБ на выбор) можно вместить не одну, а целый десяток крутых игрушек, которые спасут вас в пробке или очереди.