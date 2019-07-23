Угадайте игрока по его модельке в FIFA
Специально для наших читателей – очень простой конкурс от GIGABYTE с классным призом!
Что надо сделать:
1. Пройдите тест про модельки игроков в старых играх FIFA;
2. Напишите в комментариях к этому посту свой результат;
3. Вступите в группу GIGABYTE в VK — вступить.
Если тест не открылся – нажмите сюда.
Приз
- Материнская плата Z390 AORUS Pro
Обратите внимание – победитель будет выбран случайным образом из комментариев под постом. Результат теста не будет влиять на определение победителя.
Обязательно вступите в группу GIGABYTE! Без этого выиграть приз не получится. Итоги конкурса подведем 11 августа.
Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.
Комментарии