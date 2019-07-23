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Блог Геймдев и мир
Спецпроект

Угадайте игрока по его модельке в FIFA

Теги FIFA 18 FIFA 19 EA Sports Спортивные Симуляторы Игры

Специально для наших читателей – очень простой конкурс от GIGABYTE с классным призом!

Что надо сделать:

1. Пройдите тест про модельки игроков в старых играх FIFA;

2. Напишите в комментариях к этому посту свой результат;

3. Вступите в группу GIGABYTE в VK — вступить.

 

Если тест не открылся – нажмите сюда.

Приз

Обратите внимание – победитель будет выбран случайным образом из комментариев под постом. Результат теста не будет влиять на определение победителя.

Обязательно вступите в группу GIGABYTE! Без этого выиграть приз не получится. Итоги конкурса подведем 11 августа.

 

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.

Автор
  • Rusianno

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