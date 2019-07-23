Угадайте игрока по его модельке в FIFA

Специально для наших читателей – очень простой конкурс от GIGABYTE с классным призом!

Что надо сделать:

1. Пройдите тест про модельки игроков в старых играх FIFA;

2. Напишите в комментариях к этому посту свой результат;

3. Вступите в группу GIGABYTE в VK — вступить.

Если тест не открылся – нажмите сюда.

Приз

Материнская плата Z390 AORUS Pro

Обратите внимание – победитель будет выбран случайным образом из комментариев под постом. Результат теста не будет влиять на определение победителя.

Обязательно вступите в группу GIGABYTE! Без этого выиграть приз не получится. Итоги конкурса подведем 11 августа.

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.