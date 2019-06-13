Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Блог Гейминг — не приговор

    Развлечения на Moscow Cyber Cup стоили 436 тысяч: были мимы и ансамбль «Горница»

    Теги FIFA 19 Спортивные Симуляторы Moscow Cyber Cup Игры

    Новые подробности о прошедшем 15 июня турнире Moscow Cyber Cup. Оказывается, на мероприятие заказали танцоров и мимов. 

    В итоговой смете указано, что на всю развлекательную программу выделено 436 тысяч рублей.

    Правда, реальное присутствие этих коллективов (кроме группы мимов – на видео выше) никак не подтверждается.

    Мы связались с представителем брасс-бэнда «ВВВ». На вопрос о присутствии группы на чемпионате нам ответили следующее: «Мы про этот турнир вообще не в курсе, и нас никто на него не приглашал. В тот день мы выступали на открытии колбасного завода». Разумеется, группа не могла получить гонорар в 148 тысяч рублей – поскольку даже не знала о турнире.

    Итого у нас: ростовые куклы, народный ансамбль и группа медных духовых инструментов, которая на самом деле выступала на колбасном заводе. Происходящее все больше напоминает «12 стульев», а не турнир с бюджетом 35 миллионов рублей.

    Турнир по FIFA от властей Москвы: 35 млн рублей, 10 зрителей, ведущими планировались Командная и Савин, но потом решили сэкономить

    Кстати: организаторы турнира утверждают, что все-таки приглашали Марию Командную, но та оказалась. Директор Командной ответила, что никаких предложений не поступало 

    Автор
    • Yamato

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться