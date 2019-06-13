Развлечения на Moscow Cyber Cup стоили 436 тысяч: были мимы и ансамбль «Горница»

Новые подробности о прошедшем 15 июня турнире Moscow Cyber Cup. Оказывается, на мероприятие заказали танцоров и мимов.

В итоговой смете указано, что на всю развлекательную программу выделено 436 тысяч рублей.

Правда, реальное присутствие этих коллективов (кроме группы мимов – на видео выше) никак не подтверждается.

Мы связались с представителем брасс-бэнда «ВВВ». На вопрос о присутствии группы на чемпионате нам ответили следующее: «Мы про этот турнир вообще не в курсе, и нас никто на него не приглашал. В тот день мы выступали на открытии колбасного завода». Разумеется, группа не могла получить гонорар в 148 тысяч рублей – поскольку даже не знала о турнире.

Итого у нас: ростовые куклы, народный ансамбль и группа медных духовых инструментов, которая на самом деле выступала на колбасном заводе. Происходящее все больше напоминает «12 стульев», а не турнир с бюджетом 35 миллионов рублей.