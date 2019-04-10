Игры с самой жуткой атмосферой – подборка к выходу хоррора «Проклятие плачущей»

Вы умеете обуздать свой страх? Скоро это можно будет проверить – 18 апреля в кино выходит новый хоррор «Проклятие плачущей», продюсером которого стал Джеймс Ван – создатель самой успешной хоррор-вселенной «Заклятия». Ван прорвался в топы жанра с первой «Пилой» – и далее все фильмы этого мастера ужасов высоко оцениваются и критиками, и зрителями.

Теперь Джеймс Ван будет пугать нас Ла Йороной – персонажем древней мексиканской легенды, беспощадным призраком Плачущей женщины, которая утопила своих собственных детей, и вот уже несколько столетий охотится на чужих, чтобы восполнить свою утрату. Кто осмелится сказать, что у Вана не получится?

Мы решили помочь вам подготовиться к премьере на большом экране и собрали видеоигры с самой жуткой хоррор-атмосферой, которые в последнее время умеют пугать не хуже кино. Если сможете дойти до конца материала – вы готовы к испытанию ужасом.

Серия Silent Hill

Серия хорроров Silent Hill если и не доведет вас до истерики, то уж точно заставит вас грызть клавиатуру и начать думать о хорошем. Только вам это не поможет. Эти игры пропитаны скользким, животрепещущим ужасом, способным потрясти вас до самой глубины души. Первая часть серии вышла в далеком 1999 году и была создана студией Konami. Тогда игровые хорроры переживали свои лучшие времена — люди хотели бояться. Хотели испытывать страх.

Местом действия выбрали маленький город, находящийся на отшибе где-то в горах. Город, укутанный туманом. Город, который многие из нас запомнили на долгие годы. В то время игры, а уж тем более — хорроры, мало объясняли игроку, что именно ему нужно делать. И это сыграло Silent Hill на руку. Пробираясь сквозь темные уровни, игрока не покидает ощущение тревоги, порожденное неизвестностью — самым страшным человеческим ощущением. Вы когда-нибудь боялись заходить в темную комнату в детстве? Боялись прыгать в неизведанный водоем, не зная о его обитателях? Боялись идти ночью по малознакомой улице? Я уверен, что да.

Silent Hill пугает отнюдь не скримерами или выпущенными кишками. Она пугает неизвестностью. Она играючи жонглирует нашими самыми темными фантазиями, открывая игроку только то, что ему нужно увидеть, а не то, что он хотел. И истинный ужас появляется именно в те моменты, когда фантазия игрока ошибается.

Мы не зря выбрали Silent Hill и поставили эту игру в начало материала. Ее леденящая кровь атмосфера страха перед неопределенностью и нагнетающегося ожидания опасности прекрасно соответствуют тому, что будет ждать вас во время просмотра фильма «Проклятие плачущей».

Layers of Fear

Layers of Fear – игра о жизни художника, который оказался заложником собственного поплывшего рассудка, внутри своего особняка. Представьте себе ситуацию, когда вы не можете доверять собственным ощущениям. Когда реальность оказывается не такой уж реальной, а скрывает за собой ваш самый страшный ночной кошмар. Неприятно, да? Именно в такой ситуации вы окажетесь, когда впервые запустите Layers of Fear.

Реальность в Layers of Fear постоянно меняется. Если первое время происходящее вокруг можно будет хоть как-то оправдать — больной головой, к примеру, — то уже к середине игры краски начнут сгущаться все сильнее. Пространство вокруг начнет меняться прямо на ваших глазах, и банальные фокусы вроде внезапно откуда-то взявшихся дверей покажутся цветочками. Вас потом еще долго не отпустит.

Through the Woods

И еще одна игра, которую лучше не запускать на ночь, если вы дома один. Through the Woods — небольшой инди-хоррор, главным героем которого является мать-одиночка, живущая со своим сыном в непроходимых лесах Скандинавии. Однажды ее сына похищает неизвестный мужчина, а женщина бросается за ним в погоню. След приводит в богом забытую часть леса, по которой бродят мифические чудовища.

Всю игру вас не покинет чувство одиночества и тревоги, которое порой будет разбавляться пропитанными грустью фразами главной героини о своем сыне. Через эти фразы можно понять, насколько сильную боль она испытывает из-за своей утраты.

Детям грозит опасность и в «Проклятии плачущей». Сюжет фильма завязан на персонаже древней мексиканской легенды о женщине по имени Мария, которую многие старики рассказывают своим внукам и детям. И многие, услышавшие эту легенду, всерьез задумываются о ее правдивости. А те, кто считал это предание простой сказкой, жестоко поплатились за это, столкнувшись со Злом лицом к лицу.

Легенда гласит, что Мария была ангельски красивой дамой, и настолько же самовлюбленной. Однажды она соблазнила богатого музыканта и родила ему двух детей. С течением времени он все меньше уделял внимание ей, и концентрировал всю свою любовь на своих детях. Это вызывало ярость Марии и ранило ее в самое сердце. В порыве ревности она выбросила своих чад в реку, которая моментально поглотила их жизни. Осознав, что она натворила, она бросилась за ними.

Во время ее похорон жители деревни услышали женский плач, доносящийся с места трагедии. Подойдя к реке под покровом ночи, они увидели силуэт белоснежной женщины, стоявшей возле края реки. Увидев ее, жителей охватил ужас — это была не Мария. Это была Ла Йорона, плачущая женщина. Теперь ее слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слышит ее леденящий плач, обречен. Ла Йорона крадется в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь восполнить утрату собственных. Проходят столетия, она становится все более ненасытной… а ее методы все более ужасными.

Судя по трейлеру, атмосфера в новой картине мастера ужасов Джеймса Вана под стать великим хоррорам прошлого. Готовьтесь!

Что же можно противопоставить абсолютному злу? Узнаем в кино! Фильм будет идти на больших экранах с 18 апреля, и в кино вам будет по-настоящему страшно – потом не говорите, что не предупреждали.