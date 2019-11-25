Угадайте игру по скриншоту и выигрывайте призы

Sports.ru вместе с Gigabyte проводит тест для настоящих фанатов игр. Участвуйте – и получите шанс выиграть мощный процессор AMD Ryzen R7 3700Х и материнскую плату X570 Aorus Pro.

Мы очень старались, подбирая вопросы – так, что результаты будет интересно узнать каждому.

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Что надо сделать:

1. Пройдите тест на знание топовых игр;

2. Напишите в комментариях к этому посту свой результат;

3. Вступите в группу Aorus в VK — вступить.

Призы

Процессор AMD Ryzen R7 3700Х и материнская плата X570 Aorus Pro

Обратите внимание – победитель будет выбран случайным образом из комментариев под постом. Результат теста не будет влиять на определение победителя.

Обязательно вступите в группу Aorus! Без этого выиграть приз не получится. Мы подведем итоги в понедельник, одиннадцатого декабря.

Информацию об организаторе конкурса, о правилах его проведения, количестве призов, сроке, месте и порядке их получения можно узнать здесь.