Трент, Герман Эль Класико и Wylsacom рассказывают, почему FIFA – это с детства и на всю жизнь

Мы сняли их на видео.

FIFA 20 уже в продаже на всех платформах (вот наш обзор на нее). Презентация игры прошла в Лондоне – там были футболисты и блогеры.

Мы сгоняли на презентацию, где пообщались о FIFA с футболистами (поговорили даже с Трентом!). А на обратном пути – обсудили игру с нашими футбольными блогерами – Германом Эль Класико, Гудмаксом и Кефиром. Все попало на видео.

На видео:

• Трент Александр-Арнольд рассказывает, кто лучше всех в «Ливерпуле» играет в FIFA. «Он любит атаковать. Пытается реализовать атакующие инстинкты в ФИФЕ, а не в реальной жизни», – говорит Трент. Догадываетесь, про кого он?

• Блогеры вспомнили, как начинали играть в FIFA. Гудмакс начинал с 2005-й на Gameboy. Герман – c 2002-й на ПК. Он сначала не умел выбирать стороны и за него играл комп, а Герман думал, что хорошо играет.

• Звезда «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о своей любимой FIFA – и любимой команде в этой FIFA.

• Блогеры рассказали, чем занимались бы, если б не FIFA. Кефир сказал, что зарабатывал бы 40-50 тысяч и бухал по подъездам 😂

• Wylsacom (да-да, его тоже позвали!) рассказал, что он тоже фанат FIFA. Он начал играть еще на SEGA.

• Гудмакс рассказал, кто из футболистов РПЛ лучше всех играет в FIFA. Говорит, что с футбиками вообще сложно играть: «У них невероятно развито футбольное мышление, они чувствуют игру и мяч с геймпада».

Фото: instagram.com/trentarnold66