Куроки, Миракл и остальные ушли из Liquid. Мы в шоке и ведем онлайн

Игроки хотят создать свою команду.

Состав Team Liquid ушел из организации – таково решение игроков. Вряд ли в это трансферное окно будет более неожиданная новость: следим за заявлениями игроков и Team Liquid вместе.

19:08. Хоть w33 и пробыл в команде всего несколько месяцев, он тоже высокого мнения о Liquid:

Even though it was only a short period of time, the org has been amazing to us, big thanks to @TeamLiquid 🙏🏻 — Aliwi Omar (@w33haa) September 13, 2019

19:05. Помните, как Ixmike играл за Liquid? Хотели бы его камбэка?

18:48. Gh поблагодарил Liquid за незабываемые годы и пожелал удачи с новым составом:

Big thank you goes to @TeamLiquid for these memorable years spent together.

Good luck on your new journey , wishing you the best — Maroun Merhej (@LiquidGh_) September 13, 2019

17:57. Maelstorm считает, что во всем виноваты зарплаты тир-1 дотеров:

Liquid ушли из орги. Сейчас бы топ-2 чемпионата мира отпускать... Всё же рынок зарплат в доте это что-то с чем-то. — Maelstorm (@MaelstormOne) September 13, 2019

17:26. Как же твиттер-гай Vici хорош в рофлах (но не так, как твиттер-гай Империи, конечно же):

The year is 2026 and every major organization has lost its Dota2 team,since 97% of players start their own organization.All pre-TI8 teams have gone bankrupt,teams’ twitter accounts are closed except for @VICI.

Roshan now drops TI tickets & OpenAI are the leaders in human cloning. — VICI Gaming (@VICI) September 13, 2019

«В 2016 году каждая крупная орга потеряет состав по доте, поскольку 97% игроков создадут свои орги. Все команды, созданные до TI8, обранкротились, а их аккаунты в твиттере закрылись (кроме Vici). Из Роашна теперь падает билет на TI, а OpenAI – лучшие на рынке человеческого клонирования».

17:17. Кто потянет контракты финалистов TI9? (Напомним, что четыре игрока из этого состава входят в топ-10 киберспортсменов с наибольшими призовыми) Мы нашли несколько кандидатов:

Cloud 9. Одна из крупнейших организаций в мире, имеющая опыт в Доте. Может позволить себе любой состав в мире – почему бы не вернуться в Доту, когда есть такие свободные агенты?

Одна из крупнейших организаций в мире, имеющая опыт в Доте. Может позволить себе любой состав в мире – почему бы не вернуться в Доту, когда есть такие свободные агенты? Optic Gaming. Очень похожая с Cloud 9 история: был опыт работы с ppd, есть деньги.

Очень похожая с Cloud 9 история: был опыт работы с ppd, есть деньги. G2. У европейской организации сразу несколько топовых составов в различных дисциплинах: присутствие в Доте поможет раскачать медийку других составов по таким играм, как R6 (Там команда регулярно забирает мейджоры, если им не мешает Empire).

У европейской организации сразу несколько топовых составов в различных дисциплинах: присутствие в Доте поможет раскачать медийку других составов по таким играм, как R6 (Там команда регулярно забирает мейджоры, если им не мешает Empire). FaZe Clan . Вообще, организация специализируется на шутерах, но ради такого состава можно и нарушить традицию.

16:54. Комментарий основателя Team Liquid Виктора Гуссенса – у видео есть русские субтитры.

16:32. В дискорде Team Liquid прямо сейчас одни слезы и F:

16:29. V1lat говориn, что состав Liquid уже ведет переговоры с другим клубом: организация не потянула требования игроков.

16:00. Team Liquid объявила о том, что состав по Dota 2 покинул организацию. Игроки хотят создать свою команду, Liquid не закрывает подразделение по дисциплине. На The International 2019 команда заняла второе место, проиграв OG со счетом 1:3.