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Блог Daily Oracle

Куроки, Миракл и остальные ушли из Liquid. Мы в шоке и ведем онлайн

Теги Иван «MinD_ContRoL» Бориславов Амер «Miracle-» аль-Баркави Team Liquid Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми Аливи «w33» Омар Роман «rmN-» Палей Марун «GH» Мерхей Dota 2

Игроки хотят создать свою команду.

Состав Team Liquid ушел из организации – таково решение игроков. Вряд ли в это трансферное окно будет более неожиданная новость: следим за заявлениями игроков и Team Liquid вместе.

19:08. Хоть w33 и пробыл в команде всего несколько месяцев, он тоже высокого мнения о Liquid:

19:05. Помните, как Ixmike играл за Liquid? Хотели бы его камбэка?

 

18:48. Gh поблагодарил Liquid за незабываемые годы и пожелал удачи с новым составом:

17:57. Maelstorm считает, что во всем виноваты зарплаты тир-1 дотеров:

17:26. Как же твиттер-гай Vici хорош в рофлах (но не так, как твиттер-гай Империи, конечно же):

«В 2016 году каждая крупная орга потеряет состав по доте, поскольку 97% игроков создадут свои орги. Все команды, созданные до TI8, обранкротились, а их аккаунты в твиттере закрылись (кроме Vici). Из Роашна теперь падает билет на TI, а OpenAI – лучшие на рынке человеческого клонирования».

17:17. Кто потянет контракты финалистов TI9? (Напомним, что четыре игрока из этого состава входят в топ-10 киберспортсменов с наибольшими призовыми) Мы нашли несколько кандидатов:

  • Cloud 9. Одна из крупнейших организаций в мире, имеющая опыт в Доте. Может позволить себе любой состав в мире – почему бы не вернуться в Доту, когда есть такие свободные агенты?
  • Optic Gaming. Очень похожая с Cloud 9 история: был опыт работы с ppd, есть деньги. 
  • G2. У европейской организации сразу несколько топовых составов в различных дисциплинах: присутствие в Доте поможет раскачать медийку других составов по таким играм, как R6 (Там команда регулярно забирает мейджоры, если им не мешает Empire).
  • FaZe Clan. Вообще, организация специализируется на шутерах, но ради такого состава можно и нарушить традицию.

16:54. Комментарий основателя Team Liquid Виктора Гуссенса – у видео есть русские субтитры.

16:32. В дискорде Team Liquid прямо сейчас одни слезы и F:

У нас тоже есть свой сервер в дискорде! Там можно высказаться и нажать F в честь одной из самых мощных организаций в доте.

16:29. V1lat говориn, что состав Liquid уже ведет переговоры с другим клубом: организация не потянула требования игроков.

 

16:00. Team Liquid объявила о том, что состав по Dota 2 покинул организацию. Игроки хотят создать свою команду, Liquid не закрывает подразделение по дисциплине. На The International 2019 команда заняла второе место, проиграв OG со счетом 1:3.

После TI9 Миракл играет только в оффлейне и на саппортах. Готовится к смене роли?

GH – душка. Успокаивал Матумбу после кика, научился играть в Доту из вежливости

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