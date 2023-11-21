Залетай на конкурс блогеров. Главный приз – Steam Deck!

Пиши и побеждай.

Привет! Кибер – это не только редакция. Кибер – это и про людей: тех, кто каждый день оставляет комментарии, пишет статьи, да и просто оценивает наши материалы плюсиками и минусами. Мы хотим, чтобы вас становилось больше, поэтому запускаем конкурс блогеров. Пишите посты, делитесь мыслями, аналитикой и интересными наблюдениями – и выигрывайте призы!

Как участвовать в конкурсе?

1. Зарегистрируйтесь на Кибере и создайте блог (если блог уже есть – идеально). Оформите блог: придумайте название и поставьте аватарку.

2. Напишите конкурсный текст. Мы не ограничиваем в форматах: лонгриды с аналитикой, истории, интервью, колонки – выбирайте, что вам по душе.

Старайтесь писать грамотно – текст без опечаток и ошибок читать приятнее.

3. Когда напишете текст, не забудьте расставить теги игроков/команд/сериалов/игр. И самое главное – поставьте тег «Конкурс блогеров», его нужно ставить ко всем конкурсным текстам. Так вашу статью будет легче найти и нам, и обычным читателям.

Еще у нас есть объемный гайд для новых авторов. Советуем его почитать:

📌 Как написать свою первую статью? Подробный гайд для тех, кто хочет открыть блог

Правила конкурса

Написать текст может любой желающий, главное условие – его уникальность. Текст должен быть опубликован на сайте не ранее 21 ноября и не позднее 18:00 24 декабря, а также не опубликован на других сайтах. Исключения: личные паблики ВК и телеграм-каналы. Помните, что в конкурсе не участвуют посты, содержащие лишь картинки или видео.

Не забывайте, что тексты будут проходить базовую модерацию, поэтому они должны соответствовать правилам сайта, не содержать нецензурную лексику и не нарушать законы РФ.

Важно: на все конкурсные тексты автор должен поставить специальный тег «Конкурс блогеров».

В конкурсе будет три этапа, после которых определится главный победитель. Первые два этапа продлятся по две недели с 21 ноября по 3 декабря и с 4 по 17 декабря, последний – одну неделю с 18 по 24 декабря. В каждом из трех этапов будет по одному победителю, которого определят читатели Кибера в ходе голосования. Всего в голосованиях будут участвовать по 5 текстов – их отберет редакция.

Победители первых трех этапов и еще 7 текстов, которые выберет редакция, будут участвовать в финальном голосовании.

Критерии оценки текстов

Оригинальность идеи;

привлекательность оформления;

грамотность;

знание фактов;

четкая структура текста, аргументированность, интересная и явно выраженная главная мысль;

соблюдение всех правил конкурса.

Когда будут проходить голосования?

Первое голосование мы запустим 4 декабря в 12:00 мск, оно продлится до 5 декабря 20:00 мск. Победителя первого этапа объявим 5 декабря в 21:00.

Голосование второго этапа начнется 18 декабря в 12:00 мск и продлится до 19 декабря 20:00 мск. Победителя объявим 19 декабря в 21:00.

Третий раз голосование откроется 25 декабря в 12:00 мск и продлится до 26 декабря 12:00 мск. Победителя объявим 26 декабря в 13:00.

Финальное голосование пройдет с 26 декабря 20:00 по 28 декабря 18:00. Победителя финального голосования и призеров (2-е и 3-е место) объявим 29 декабря в 18:00 мск.

Какие призы?

1. Победители первого и второго этапа получат по 1500 рублей на кошелек Steam.

2. Победитель третьего этапа получит 1000 рублей на кошелек Steam.

3. Победитель финального голосования получит Steam Deck, 2-е и 3-е места – по 2000 рублей на кошелек Steam.

4. А самый активный комментатор получит специальный приз: 1500 рублей на кошелек Steam. Чтобы выиграть, нужно написать не менее 3 конкурсных текстов за все время конкурса и оставить больше всего комментариев под материалами других участников. При этом комментарии должны быть осмысленными и не содержать спама.

* * *

Если остались вопросы, задавайте их в комментариях или пишите на почту marketing.kiber@mail.sports.ru.

Погнали!

Полные правила проведения акции доступны по ссылке.