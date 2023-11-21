Киберспрут
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Залетай на конкурс блогеров. Главный приз – Steam Deck!

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Dota 2 Dota 2

Пиши и побеждай.

Привет! Кибер – это не только редакция. Кибер – это и про людей: тех, кто каждый день оставляет комментарии, пишет статьи, да и просто оценивает наши материалы плюсиками и минусами. Мы хотим, чтобы вас становилось больше, поэтому запускаем конкурс блогеров. Пишите посты, делитесь мыслями, аналитикой и интересными наблюдениями – и выигрывайте призы!

Как участвовать в конкурсе?

1. Зарегистрируйтесь на Кибере и создайте блог (если блог уже есть – идеально). Оформите блог: придумайте название и поставьте аватарку.

2. Напишите конкурсный текст. Мы не ограничиваем в форматах: лонгриды с аналитикой, истории, интервью, колонки – выбирайте, что вам по душе.

Старайтесь писать грамотно – текст без опечаток и ошибок читать приятнее.

3. Когда напишете текст, не забудьте расставить теги игроков/команд/сериалов/игр. И самое главное – поставьте тег «Конкурс блогеров», его нужно ставить ко всем конкурсным текстам. Так вашу статью будет легче найти и нам, и обычным читателям.

Еще у нас есть объемный гайд для новых авторов. Советуем его почитать:

📌 Как написать свою первую статью? Подробный гайд для тех, кто хочет открыть блог

Правила конкурса

Написать текст может любой желающий, главное условие – его уникальность. Текст должен быть опубликован на сайте не ранее 21 ноября и не позднее 18:00 24 декабря, а также не опубликован на других сайтах. Исключения: личные паблики ВК и телеграм-каналы. Помните, что в конкурсе не участвуют посты, содержащие лишь картинки или видео.

Не забывайте, что тексты будут проходить базовую модерацию, поэтому они должны соответствовать правилам сайта, не содержать нецензурную лексику и не нарушать законы РФ.

Важно: на все конкурсные тексты автор должен поставить специальный тег «Конкурс блогеров».

В конкурсе будет три этапа, после которых определится главный победитель. Первые два этапа продлятся по две недели с 21 ноября по 3 декабря и с 4 по 17 декабря, последний – одну неделю с 18 по 24 декабря. В каждом из трех этапов будет по одному победителю, которого определят читатели Кибера в ходе голосования. Всего в голосованиях будут участвовать по 5 текстов – их отберет редакция.

Победители первых трех этапов и еще 7 текстов, которые выберет редакция, будут участвовать в финальном голосовании.

Критерии оценки текстов

  • Оригинальность идеи;
  • привлекательность оформления;
  • грамотность;
  • знание фактов;
  • четкая структура текста, аргументированность, интересная и явно выраженная главная мысль;
  • соблюдение всех правил конкурса.

Когда будут проходить голосования?

  • Первое голосование мы запустим 4 декабря в 12:00 мск, оно продлится до 5 декабря 20:00 мск. Победителя первого этапа объявим 5 декабря в 21:00.
  • Голосование второго этапа начнется 18 декабря в 12:00 мск и продлится до 19 декабря 20:00 мск. Победителя объявим 19 декабря в 21:00. 
  • Третий раз голосование откроется 25 декабря в 12:00 мск и продлится до 26 декабря 12:00 мск. Победителя объявим 26 декабря в 13:00.
  • Финальное голосование пройдет с 26 декабря 20:00 по 28 декабря 18:00. Победителя финального голосования и призеров (2-е и 3-е место) объявим 29 декабря в 18:00 мск.

Какие призы?

1. Победители первого и второго этапа получат по 1500 рублей на кошелек Steam.

2. Победитель третьего этапа получит 1000 рублей на кошелек Steam.

3. Победитель финального голосования получит Steam Deck, 2-е и 3-е места – по 2000 рублей на кошелек Steam.

4. А самый активный комментатор получит специальный приз: 1500 рублей на кошелек Steam. Чтобы выиграть, нужно написать не менее 3 конкурсных текстов за все время конкурса и оставить больше всего комментариев под материалами других участников. При этом комментарии должны быть осмысленными и не содержать спама.

* * *

Если остались вопросы, задавайте их в комментариях или пишите на почту marketing.kiber@mail.sports.ru.

Погнали!

Полные правила проведения акции доступны по ссылке.

8 комментариев
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
поставьте, пожалуйста, мне плюсики на комментарий, они нужны мне для рейтинга, чтобы опубликовать пост для конкурса :(
+6
0
+6
Ну все, ждите поток контента!
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+3
Графоманы, общий сбор!
+3
0
+3
Ответ KorOn
Ну все, ждите поток контента!
Ждем!
+1
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+1
Не могу пост написать :(
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Сейчас понаклепают "блогов" Симпл то, Симпл сё, пёрнул, улыбнулся... лишь бы за уши притянуть.
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Ответ Всеволод Токарев
Ждем!
А что делать если блог не публикуется, требует подтверждение телефона а соответствующей кнопки нигде нет?
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Ответ KorOn
А что делать если блог не публикуется, требует подтверждение телефона а соответствующей кнопки нигде нет?
Привет! А можешь написать на почту marketing.kiber@mail.sports.ru и приложить скрины, что происходит?
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