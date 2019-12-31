Запускаем Лигу блогеров на целый год! Каждый месяц – новые испытания и призы

Стань новой звездой Sports.ru!

Привет!

За 2019 год на главную попало около 100 постов от наших пользователей. Это простые юзеры, которые решили создать свой блог, написать пост и поделиться с окружающими своими мыслями, аналитикой или просто интересными наблюдениями.

И мы хотим, чтобы в 2020 году таких авторов стало больше.

Мы запускаем новый конкурс блогеров. Это настоящая лига – она закончится через 12 месяцев, и к финишу придут самые лучшие. Получится ли у тебя удержаться в топе весь год?

Правила конкурса

Промежуточные итоги конкурса мы подводим каждый месяц, а каждые три – квартальные. По итогам года мы определим лучшего блогера, который получит главный приз.

Критерии оценки

Рейтинг блогера оценивается в зависимости от количества просмотров постов, комментариев под ними, общего количества текстов за месяц, а также мнения редакции;

в ходе конкурса мы будем оглашать особые темы от редакции, а авторы постов на них получат дополнительные очки;

написать текст может любой, главное условие – его уникальность. Он должен быть написан не ранее 25 декабря (впоследствии – дня начала нового месяца), а также не опубликован на других сайтах. Исключение: личные паблики ВК, телеграм-каналы и Яндекс-дзен;

в конкурсе участвуют все блоги и все посты, которые подходят под условия Лиги.

Как начисляются очки?

Просмотры блога за месяц/1000+количество комментариев под постами/15+общее количество постов за месяц/2+мнение редакции (от 0 до 3).

Мы поощряем большое количество работ, но не будем учитывать в итогах посты без смысла, содержащие лишь картинки или видео. Помните: это конкурс блогов, а не новостей. Посты отличаются от новостей тем, что рассказывают историю, а не сообщают факт.

Примеры короткого поста с полноценной историей:

Посмотрите на бицепс Топсона! Год назад над ним смеялся Павел Воля

Ана пережил Блэкхол и убежал от троих. На 27 хп!

Мы никак не ограничиваем вас в размере поста и теме. При желании вы можете написать такой же большой материал, как недавнее интервью Романа Дворянкина или рассказать про локальный турнир по некиберспортивной игре.

«Я бы гордился таким сыном как Рамзес». Огромное интервью Романа Дворянкина о жизни и Доте

Лан по стратегии, партии в которой длятся 40 часов. Его провели в Москве на деньги с донатов

Что получат лучшие авторы января?

Джерси Virtus.pro с автографами всех игроков команды; Сертификат на 1500 рублей в Steam; Сертификат на 750 рублей в Steam.

Как написать пост?

Проще простого. Для начала вам нужно создать блог, а после этого зайти в него и создать первую статью. Все подробно описано в нашем гайде.

А следить за информацией и новостями Лиги блогеров можно по ее тегу.

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Если у вас еще остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А если написать хочется, но тему придумать не получается – пишите мне на почту lozhkov@sports.ru. Мы обязательно вместе придумаем идею и концепт текста.

Важно: в начале каждого нового месяца мы будем менять правила, делать конкурс более балансным, разнообразным и интересным. Чем больше будет участников, тем разнообразнее будут призы. Главная задача нашего конкурса – научить авторов писать лучше, а также дать им площадку и аудиторию, которая увидит их творчество.

Удачи и приятного творчества!