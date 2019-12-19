Разыгрываем гик-календари с девушками на 2020 год в комментариях!

Заходи и участвуй!

Привет! До конца 2019 года остается совсем немного. Мы решили порадовать вас розыгрышем календаря – поверьте, без него привыкнуть к новой дате бывает сложновато.

Что это за календарь?

Это ежегодный календарь паблика SGGP. В него вошли 12 фотографий – по одной на каждый месяц. Создатели постарались сделать этот выпуск максимально ностальгическим, поэтому в нем вы встретите персонажей, знакомых еще с 80-90-00-х годов. Победитель получит календарь размера А3+ с плотными постерными листами.

Что нужно сделать?

Написать комментарий под этим постом, в котором вы расскажете о самом запоминающемся событии из 2019-го. Это может быть как короткая строчка, так и целый рассказ – вашу фантазию мы тут не ограничиваем.

Победитель будет определен рандомно 30 декабря.

Кстати, это не единственный новогодний розыгрыш – следите за сайтом, приложением Well Played и соцсетями, скоро вас ждут новые анонсы.

А если желания ждать розыгрыш нет, то можете купить календарь сами в сообществе SGGP.