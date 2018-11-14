«Отношения – это полная херня. Я чувствую, что мне надо играть в CS, и все». S1mple – про себя и людей

Мария «Marple» Ермолина взяла перерыв от интервью с дотерами и посвятила новый выпуск своего шоу разговору с лучшим игроком мира в CS:GO Александром «s1mple» Костылевым. Мы собрали главное.

О переходе в Na`Vi

Со мной связался Ugin (менеджер Natus Vincere, – прим.ред). До этого мы переписывались с Сиздом и Флейми. А вообще, первыми [предложили пообщаться] Ugin и Евгений Золотарев (CEO Natus Vincere, – прим.ред). Юджин позвонил по скайпу, а с Золоторевым мы встретились и пообщались. <...> Я еще когда из Team Liquid ушел, то знал, что меня скорее всего позовут в Na`Vi. И в течение 3-4 месяцев это случилось.

Хотелось ли когда-нибудь втащить сопернику после матча?

Да, такое было на ESL One Cologne 2017, когда мы проиграли Cloud9 в полуфинале. У них такая халява была. Я просто злился, что мы тогда так проиграли по-дебильному. Был момент, когда я ударил по столу в Кельне. На тот момент Cloud9 для меня стала каким-то криптонитом.

О поддержке родителей

Они с самого начала начали меня поддерживать, еще когда я играл 2 на 2 с Денисом (лучший друг Симпла, – прим.ред). Я выигрывал по 100-150 гривен, однако я приносил их домой и отдавал родителям. Они понимали, что я где-то играю, тренируюсь. Раньше было сложнее, потому что [дома] был один компьютер на двоих. Я садился за компьютер только тогда, когда [мой брат] уходил работать диджеем в клуб по пятницам. А днем я учился.

Мои родители знают вообще все команды, всех игроков. Понятно, что могут кого-то забыть, но из Astralis, Faze Clan, Team Liquid они знают всех. Кто-то им нравится,а кто-то не очень.

Об отношениях

У меня была девушка, но у нас закончились отношения так... Теперь не хочется их. Отношения – это сложная штучка. Ну серьезно, отношения – это полная херня. Когда уже люди поймут, что отношения – это полная херня до какого-либо возраста. Я чувствую, что мне надо играть, и все. Мне все равно на остальное. Я знаю, что если я буду тренироваться и становиться лучшим не один год, а два, три раза подряд, то моя жизнь может кардинально поменяться. Надо вкладывать всю свою энергию и направлять свой фокус на определенные вещи. Отношения занимают силу, энергию, нервы.

О Team Liquid

Это первая моя большая организация, которая обучила меня очень многому как человека и как игрока. <...> Я жил в доме с менеджерами, с директорами организации. Эти люди меня всегда чему-то учили, развивали меня в спонсорских качествах, в качествах человека, команды. Менеджер по League of Legends Стив постоянно помогал мне, переводил для меня какие-то текста, решал мои проблемы. <...> Был минус, что я жил в одном доме с командой по LoL, и у меня не было возможности жить на буткемпе с составом по CS:GO. Из-за этого я меньше гулял, потому что не общался с людьми, с которыми жил. Так что я больше тренировался и, наверное, именно эти тренировки вывели меня на более высокий уровень.

О ситуации с Razer

Когда я только перешел в Liquid, то стримил и [нехорошо] отзывался о мышке Razer. Тогда я перешел на новую мышку, а до этого я никогда ее не менял. Я просто какие-то мелкие фразы об этой мышке говорил, когда не убивал. А Razer потом приходили видео, где я даю комментарии об их мышке. Это недопустимо, потому что у них в контракте прописаны спонсорские обязательства. Тогда мне сразу давали понять, что так делать нельзя.

О Кокорине

Я нормально к нему отношусь, всегда хорошо общались, если переписывались. Однажды я просто отметил его в истории Instagram, а потом увидел, что поддерживают нас футболисты, пишут какие-то приятные слова. А эта ситуация, которая с ним случилась... У каждого человека в жизни может произойти неприятная ситуация, в которой он не прав.

О благотворительности

Так получилось, что я вложил деньги на помощь больным детям. Но сейчас меня больше всего беспокоит помощь пожилым людям, которым не хватает денег. Надеюсь, в будущем я смогу еще помочь. Хотел бы, чтобы и остальные киберспортсмены тоже видели, что и у них есть возможность помочь людям.

Полное видео интервью Симпла можно найти на канале Mrs.Marple на YouTube.