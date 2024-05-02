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Симулятор отпуска на даче. Проверь, не разучился отдыхать?

BetBoom Dacha CS 2 BetBoom Dacha CS 2
CS 2 CS 2

Готовимся к BetBoom Dacha!

Майские праздники – самое время выбираться на природу. Кибер вместе с BetBoom подготовил тест, в котором нужно прожить один день на даче. Проведите его как можно лучше: чтобы и отдохнуть, огород не запустить! В тесте две переменные: «кайф» и «огород» – прокачивайте обе, чтобы выбить лучшую концовку.

Тест реиграбелен – после первого прохождения попробуйте еще раз, чтобы открыть другую концовку. Всего есть семь разных финалов.

Если тест не запустился, откройте его по прямой ссылке!

 

4 комментария
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На даче только на жестком кайфе (прости, огород)
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если я совмещу огород и кайф — я стану садоводом
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45% огорода, 5% кайфа
"Бабушка будет довольна урожаем. Но черви – твои единственные друзья в выходные"

Заругал бобика, доволен как слон!)
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Провел на даче хорошие, но неидеальные выходные)
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