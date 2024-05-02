Симулятор отпуска на даче. Проверь, не разучился отдыхать?

Готовимся к BetBoom Dacha!

Майские праздники – самое время выбираться на природу. Кибер вместе с BetBoom подготовил тест, в котором нужно прожить один день на даче. Проведите его как можно лучше: чтобы и отдохнуть, огород не запустить! В тесте две переменные: «кайф» и «огород» – прокачивайте обе, чтобы выбить лучшую концовку.

Тест реиграбелен – после первого прохождения попробуйте еще раз, чтобы открыть другую концовку. Всего есть семь разных финалов.

Если тест не запустился, откройте его по прямой ссылке!