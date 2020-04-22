Я считаю, что хорошо играю в FIFA. Как это проверить?

Очень просто.

Когда-то FIFA входила в число ключевых киберспортивных игр. Представьте: на World Cyber Games фиферы получали ровно такие же призовые, как игроки в Quake и даже Starcraft – а каэсеры, в пересчете на человека, в разы меньше. В России проводились регулярные отборы, наши игроки – хоть и уступали корейцам с немцами – выходили в финальные стадии. А в 2005-м наш игрок x4Alexx взял второе место на WCG – и заработал на том турнире больше чем легендарный варкрафтер Grubby.

Но пока призовые в CS 1.6 и Warcraft росли, пока выходили Лига Легенд и Dota 2 – FIFA стояла на месте. EA была совсем не заинтересована в развитии киберспортивной сцены, и приз за первое место на их чемпионате мира составлял смешные 20 000 долларов вплоть до 2017 года. C FIFA 10 пропала возможность LAN-соединения, и наши фиферы, привыкшие играть в пиратские версии, забрасывали игру. В итоге последние турниры серии Asus Open проходили вообще без FIFA – а это были крупнейшие ивенты, где фиферы могли выиграть 20 тысяч рублей (не смейтесь – дотеры получали столько же). Наконец, в 2013 году прошел последний World Cyber Games – и Россия на целый год осталась совершенно без турниров.

В 2017-м власти Казани совместно с Российским Футбольным Союзом провели турнир, где каждый клуб Премьер-лиги представлял один киберфутболист. Турнир так и назвали: чемпионат РФПЛ по киберфутболу. Игры проходили в крупнейшем комплексе города «Пирамида», игроков поселили в пятизвездочном отеле, а лучшие по итогам чемпионата сыграли в шоу-турнире с приглашенными футболистами иностранных клубов.

«Пирамида»

Но уже в следующем году турнир прошел гораздо скромнее. Сейчас на сцене футбольных симуляторов ощущается недостаток доступных турниров, который хочет закрыть молодая организация Again About eFootball. Она уже провела 10 турниров с общей аудиторией в 50 тысяч человек. А в планах – серия турниров с призовым фондом в 30 тысяч рублей.

На кого равняться?

Андрей «Timon» Гурьев. Бросил учебу ради Фифы. Лучше всех современных фиферов выступал на международных соревнованиях, занимал 8-е место в мире на PlayStation 4 и 4-е место на ESWC в Париже. Мог одним из первых в России подписать контракт с родной нижегородской «Волгой», но в интервью проговорился, что болеет за ЦСКА – после чего «Волга» остановила переговоры. Впоследствии добился своей цели и перешел в ЦСКА, а затем также подписал контракт с Gambit (в киберфутболе возможно представлять клуб и киберорганизацию одновременно). Сейчас не имеет постоянной команды, что не помешало ему выиграть чемпионат России от ФКС.

Антон «Klenoff» Кленов – выигрывал чемпионат России и неоднократно занимал призовые места в чемпионате и кубке. До FIFA играл в Dota 2, а потом захотел перейти в соло-дисциплину, где большее значение будет иметь личный скилл. Говорит, что никогда так не ошибался. Входит в меньшинство игроков, которые предпочитают XBOX – утверждает, что там можно тратить меньше, но в состав в FIFA 20 все равно вложил более 400 000 рублей. 12 лет занимался футболом, в матчах фиферов всегда один из лучших игроков. В 2019 году проигрывал Тимону в финалах кубка и чемпионата России от ФКС.

Роберт «Ufenok» Фахретдинов. Выиграл первый чемпионат России в 2014 году и чемпионат на базе футбольных клубов в 2018-м. В последнее время не занимает призовых мест, но именно его клуб – «Локомотив» – серьезнее всего подходит к развитию медийности. Уфенок встречается с фанатами, посещает школы и университеты, играет в FIFA c футболистами «Локо». Считается, что именно Уфенок был первым трансфером в киберфутболе: он начинал в «Уфе», а уже потом был официально выкуплен «Локо».

Как в нее играют?

В FIFA остро стоит выбор между тремя соревновательными режимами. Во-первых, классический режим – где вы играете только составами, которые предлагает игра. Креатива здесь немного, но это та FIFA, к которой привыкли обычные игроки. Во-вторых, режим 85: специальный соревновательный мод, где абсолютно всем игрокам выдается средний рейтинг 85. В атрибутах игроков все равно есть некоторые различия, а показатель роста не меняется, что позволяет все-таки найти выделяющихся футболистов.

В среднем режим 85 самый балансный из всех, но значительно менее зрелищный. Как правило, его используют для турниров, где киберфутболисты представляют реальные футбольные клубы и могут играть только за них – чтобы исключить разброс по характеристикам. Например, текущий турнир Ultimate Quaran-Team, где выступает игрок «Локомотива» Уфенок, проходит именно в режиме 85.

Наконец, официальный режим соревнований от EA Sports – FIFA Ultimate Team, где играют с личными наборами карточек. Это самый хардкорный и увлекательный режим FIFA, но без доната вы не сможете бороться с лучшими составами на поздних стадиях турниров. Чтобы собрать полноценный соревновательный состав, вам потребуется около полумиллиона рублей. Среди футбольных клубов и европейских организаций всего несколько (например, Forze, Loko eSports, Tundra) выделяют игрокам подобные суммы на старте сезона. Проблема усиливается и разницей в курсе валют: для европейца аналогичные траты в евро не выглядит такой неподъемной.

Антон Кленов: «Для европейских игроков это не деньги. Я был недавно в Париже, ехал в такси и разговорился с водителем. Он сказал, что если ты зарабатываешь 3-4 тысячи евро в месяц, то живешь так, чтобы просто прожить. Если 9-12 тысяч – живешь уже с комфортом.

По сути, игрокам нужно один раз закинуть месячную зарплату уровня своей страны, чтобы играть с комфортом. Для них это не такая большая сумма. Для нас 500 тысяч рублей – что-то нереальное».

Самый популярный фифер и видеоблогер в России, Сергей «KEFIR» Никифоров, уверен, что требования FUT к донату сделали нашу сцену неконкурентноспособной на мировых турнирах.

«Новичок, даже гений, не пробьется в топ даже российских игроков – просто потому, что у него не будет этого состава. У нас есть 5-8 человек с топ-составами и остальные со средними. Конкуренция умирает. В сезоне FIFA 20 ни один российский игрок не прошел на мейджор от FIFA – а их уже было 3-4 штуки».

С чего же начать?

Again About eFootball ищет компромисс и готова начинать с малого. В AAF относятся к Ultimate Team как к основному режиму, но также планируют турниры в классическом режиме: как раз для помощи новичкам.

«Ultimate Team наиболее интересен аудитории. Но в режиме классических команд мы планируем поиск талантливых игроков, у которых не хватает средств на донат. Наша организация хочет помогать таким игрокам и привлекать их на турниры Ultimate Team», – объясняет руководитель Again About eFootball Ахмед Кациев.

«Важно, что на наших турнирах отсутствует взнос на участие. Мы планируем помогать киберфутболистам с подписанием в киберспортивные клубы. У нас есть игроки, на которых интересно смотреть. Но они не раскрыты никаким образом, их никак не поддерживают. Поэтому мы хотим делать турниры именно оффлайн, с максимальным освещением в СМИ. Так будет больше шансов, что в индустрию придут спонсоры, а игроки, которые не могут позволить себе донат, смогут собрать боевой состав. Пока мы проводим турниры в Москве, но в планах – обязательно и другие города России, чтобы дать шанс игрокам в регионах».

У организации уже есть подробный план на сезон-2020/21. Следить за турнирами Again About eFootball можно в социальных сетях:

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