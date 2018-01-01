android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Matthew

    Matthew "Sadokist" Trivett

    Гражданство Канада
    Лента| Главное Все
    Еще
    Показывать 
    3 марта 16:16|Блог CS:GO по полочкам

    Фанаты CS ночью в -20 заняли очередь на арену. Комментатор купил им 200 чизбургеров

    Минутка добра.

    Рейтинг +16
    15 комментариев Подписаться на блог