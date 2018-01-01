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    Nikita

    Nikita "Palantimos" Grinkevich

    Родился 5 июня 1997 | 20 лет
    Гражданство Беларусь
    Амплуа Carry
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    6 марта|Sports.ru

    20:19 Kipspul: «Перед игрой с Na’Vi Palantimos отравился»|12