Nike впервые подписала контракт с киберспортсменом. Это китайский игрок в LoL

Игрок состава Royal Never Give Up по League of Legends Цзянь «Uzi» Цихао стал лицом рекламной кампании бренда «Dribble &», принадлежащего Nike.

Цихао – первый киберспортсмен, с которым Nike подписала контракт. В фотосете для рекламы также поучаствовали баскетболист Леброн Джеймс и китайский актер Бай Цзитинг.

На проходящем в эти дни чемпионате мира по LoL Royal Never Give Up заняла 5-8-е место. Китайская команда уступила G2 Esports (2:3) в четвертьфинале.