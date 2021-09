Dota 2, FIFA и League of Legends вошли в список дисциплин на Азиатских играх в 2022 году

Олимпийский совет Азии (ОСА) внес киберспортивные дисциплины в список Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году в Китае.

Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: Dota 2, FIFA, League of Legends, Dream Three Kingdoms 2, HearthStone, Arena of Valor, PUBG Mobile и Street Fighter 5.

Призеры каждого чемпионата будут награждены медалями. По словам представителей OCA, такое решение отображает рост популярности киберспорта в Китае и Азии.

Киберспорт был официально добавлен в Азиатские игры 16 декабря 2020 года на Генеральной ассамблее ОСА в Маскате, Оман.

