Dota 2, FIFA и League of Legends вошли в список дисциплин на Азиатских играх в 2022 году

Теги Азиатские игры League of Legends Hearthstone Street Fighter 5 Dota 2 Arena of Valor PUBG Mobile FIFA 22 Игры

Олимпийский совет Азии (ОСА) внес киберспортивные дисциплины в список Азиатских игр, которые пройдут в 2022 году в Китае.

Соревнования пройдут в восьми дисциплинах: Dota 2, FIFA, League of Legends, Dream Three Kingdoms 2, HearthStone, Arena of Valor, PUBG Mobile и Street Fighter 5.

Призеры каждого чемпионата будут награждены медалями. По словам представителей OCA, такое решение отображает рост популярности киберспорта в Китае и Азии.

Киберспорт был официально добавлен в Азиатские игры 16 декабря 2020 года на Генеральной ассамблее ОСА в Маскате, Оман.

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Украина
16%
сборная Украины
Другая сборная (напишу в комментариях)
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