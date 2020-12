Among Us – самая популярная игра в истории по количеству активных пользователей за месяц

Аналитики SuperData подвели итоги прошедшего месяца в игровой индустрии.

В ноябре популярный компьютерный тайтл Among Us достиг своего пика по количеству игроков: за месяц в незамысловатой игре от InnerSloth набралось около полумиллиарда активных пользователей. Аналитики SuperData отмечают, что этот показатель – рекордный среди всех игр в истории.

Интересно, что с августа по ноябрь ПК-игроки в Among Us занимали лишь 3% от общей доли пользователей в игре, однако именно они принесли InnerSloth за этот период 64% от всех доходов от тайтла. Игра бесплатна для мобильных устройств, а пользователям ПК она обойдется в 5 долларов. 15 декабря Among Us вышла и на Nintendo Switch.

