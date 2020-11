Канал форварда забанили на Twitch. Причины блокировки неизвестны.

Согласно Twitch Tracker, у Неймара 200 тысяч фолловеров. Он стримит CS:GO, Among Us и Sign of Silence.

Ранее на Twitch ужесточили правила – стримерам приходят жалобы DMCA за уже удаленные записи трансляций.

