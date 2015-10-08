Мама Неймара снова встречается с киберспортсменом-бисексуалом

Мама игрока «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес снова начала встречаться с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщила спортивная газета Mundo Deportivo.

Ранее пара рассталась из-за того, что Тьяго состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара.

22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

22-летний киберспортсмен встречается с мамой Неймара. Сам Неймар на 6 лет старше