Мама Неймара снова встречается с киберспортсменом-бисексуалом

Теги ПСЖ Неймар Free Fire Игры

Мама игрока «ПСЖ» Неймара Надин Гонсалвес снова начала встречаться с бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом. Об этом сообщила спортивная газета Mundo Deportivo.

Ранее пара рассталась из-за того, что Тьяго состоял в полигамных отношениях с мужчинами и встречался с поваром Неймара.

22-летний Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.

22-летний киберспортсмен встречается с мамой Неймара. Сам Неймар на 6 лет старше

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