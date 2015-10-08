Василий Соловьев: «EA – неповоротливая иностранная структура. Российскому представительству было не под силу ее сдвинуть»

Спортивный комментатор Василий Соловьев в интервью для Sports.ru рассказал о разработке русской локализации FIFA.

– С чего все началось?

– Первый мой разговор на эту тему [русской озвучки FIFA] состоялся в ирландском пабе на Знаменке. Директор представительства был экспат-ирландец. Ему был нужен я, как эмоциональный крючок для этой истории, и какой-нибудь известный футбольный комментатор. Маслаченко отказался, кто-то еще отказался, «Россию 2» я даже в расчет не брал, а Уткин согласился, так как давно об этом и сам раздумывал, но то ли с PES, то ли с какой-то еще игрой сотрудничество у него просто не сложилось.

А потом, когда Васе поднадоело на FIFA работать, я и Розанова подтянул. Вот это для меня ценно, что благодаря моей активной позиции в жизни периодически что-то происходит. Я это обожаю. Поэтому в итоге и переключился на продюсерскую деятельность.

– Почему EA решила заменить ваш дуэт с Розановым на Генича и Черданцева?

– Понятия не имею. Мало того, что решила заменить, так еще и ни слова мне никто не сказал. Я был бы не против. Я, вообще, всегда за движение вперед. Когда кто-то что-то делает слишком долго, это не может не наскучить. О смене комментаторов я узнал из Интернета, что было как-то неприятно.

– Если бы EA предложила вам снова озвучивать FIFA, вы бы согласились?

– Нет, конечно. Я не вхожу в одну и ту же воду дважды. Двигаюсь только вперед. Я несколько раз пытался сделать ту работу более продуктивной, вел переговоры с менеджерами о различных пиар-ходах, о концепции озвучки.

EA – неповоротливая иностранная структура. Российскому представительству было не под силу ее сдвинуть. Ничего интересного, кроме пятидесяти вариантов крика «гол» внутри игры так никто ничего и не придумал.

Я потерял к этому интерес. Я снимаю кино, и у меня так много работы, что даже на Ваши вопросы я не мог сутки ответить. Так что, нет. Но спасибо, что спросили, – рассказал Василий Соловьев.

Уткин и Соловьев – великий дуэт комментаторов FIFA. Записывались в каморке, Уткин мечтает снова озвучивать игру