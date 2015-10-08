Okko покажет турнир АПЛ по FIFA 20. За «Ливерпуль» сыграет Трент, за «Сити» – Стерлинг

Okko Спорт покажет киберспортивный турнир по FIFA 20, организованный английской Премьер-лигой.

На чемпионате выступят 20 игроков: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Рис Джеймс («Челси»), Андре Гомеш («Эвертон»), Мусса Сиссоко («Тоттенхэм»), Кристиан Атсу («Ньюкасл»), Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»), Джон Макгинн («Астон Вилла»), Нил Мопе («Брайтон»), Натаниэль Чалоба («Уотфорд»), Дуайт Макнил («Бернли»), Райан Фредерикс («Вест Хэм»), Филип Биллинг («Борнмут»), Ангус Ганн («Саутгемптон»). За «Арсенал» сыграет певец Джош Франчески, за «Манчестер Юнайтед» – Том Греннан.

Epremier League Invitational пройдет с 21 по 25 апреля. Прямые трансляции доступны в сервисе Okko Спорт.

Игры прокомментируют Владимир Стогниенко, Роман Гутцайт, Филипп Кудрявцев и Кирилл Дементьев. Первый матч стартует 21 апреля в 14:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Okko Спорт покажет турнир #StayAndPlay Cup от ФИФА и EA Sports.

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