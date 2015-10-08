Генеральный директор «Фонбет»: «Киберспорт с участием реальных спортсменов и медийных лиц занимает около 30% от всех ставок»

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Александр Парамонов объяснил, на какие соревнования ставят люди в последнее время.

«Не могу говорить за всю отрасль, но мы в «Фонбете», например, в оперативном режиме провели ряд инициатив по оптимизации бизнес-процессов. Во-первых, фокус продукта сместили в сторону киберспорта. Матчи по киберфутболу с участием реальных футболистов оказались очень популярными в условиях отсутствия событий.

Лидером по количеству ставок остается футбол. Чемпионат Беларуси показывают наши инфопартнеры — «Матч ТВ». Недавно в эфире канала прошли матчи по киберфутболу с российскими футболистами, они тоже вызывают интерес.

Киберспорт с участием реальных спортсменов и медийных лиц (комментаторы, звезды) сейчас вышел на второе место по оборотам и занимает около 30% от всех ставок», – рассказал Парамонов.

Многие известные спортсмены принимают участие в различных киберспортивных соревнованиях из-за пандемии коронавируса. Например, на Sports.ru прошли матчи «Самой быстрой лиги» по PES с игроками РПЛ, а 13 апреля в CS:GO игроки сборной России сыграют с хоккеистами «Трактора».

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