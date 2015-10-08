Турнир по теннису в Мадриде проведут в онлайне в игре Tennis World Tour

Организаторы Mutua Madrid Open проведут турнир по теннису в онлайне.

Звезды ATP и WTA встретятся в игре Tennis World Tour на стадионе Manolo Santana Stadium. Турнир пройдет с 27 по 30 апреля, призовые пойдут на помощь теннисистам, которые пострадали финансово или физически из-за пандемии коронавируса.

По 150 тысяч евро будет разыграно и на ATP, и на WTA. Победители смогут выбрать, сколько пожертвовать игрокам, пострадавшим финансово, а дополнительные 50 тысяч евро пойдут на снижение социального урона, нанесенного пандемией.

16 игроков в каждой сетке (ATP и WTA) будут разделены на 4 группы. Победители и игроки, занявшие вторые места, выйдут в четвертьфинал турнира. Остальные матчи пройдут в формате плей-офф.

Кроме того, организаторы обещают провести серию матчей с популярными создателями контента и профессиональными игроками, средства с которых также пойдут на помощь пострадавшим от коронавируса.

Список участников и другие подробности о турнире организаторы пообещали сообщить позже.

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