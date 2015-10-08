Кевин Дюрэнт уступил Деррику Джонсу на турнире по NBA 2K

Завершились первые матчи турнира среди игроков НБА по спортивному симулятору NBA 2K.
В первом раунде Деррик Джонс обыграл Кевина Дюрэнта, Зак Лавин уступил Деандре Эйтону, Трэй Янг уничтожил Харрисона Барнса, Хассан Уайтсайд проиграл Патрику Беверли.
Следующие матчи пройдут в воскресенье, 5 апреля. Победитель чемпионата получит возможность сделать благотворительное пожертвование на 100 тысяч долларов для борьбы с корованирусом от своего имени.
О том, что игроки НБА создадут лигу по симулятору NBA 2K, стало известно 31 марта.
Результаты матчей
Деррик Джонс («Майами») – 78:62 – Кевин Дюрэнт («Бруклин»)
Зак Лавин («Чикаго») – 41:57 – Деандре Эйтон («Финикс»)
Трэй Янг («Атланта») – 101:59 – Харрисон Барнс («Сакраменто»)
Хассан Уайтсайд («Портленд») – 54:84 – Патрик Беверли («Клипперс»)
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