Кевин Дюрэнт уступил Деррику Джонсу на турнире по NBA 2K

Завершились первые матчи турнира среди игроков НБА по спортивному симулятору NBA 2K.

В первом раунде Деррик Джонс обыграл Кевина Дюрэнта, Зак Лавин уступил Деандре Эйтону, Трэй Янг уничтожил Харрисона Барнса, Хассан Уайтсайд проиграл Патрику Беверли.

Следующие матчи пройдут в воскресенье, 5 апреля. Победитель чемпионата получит возможность сделать благотворительное пожертвование на 100 тысяч долларов для борьбы с корованирусом от своего имени.

О том, что игроки НБА создадут лигу по симулятору NBA 2K, стало известно 31 марта.

Результаты матчей

Деррик Джонс («Майами») – 78:62 – Кевин Дюрэнт («Бруклин»)

Зак Лавин («Чикаго») – 41:57 – Деандре Эйтон («Финикс»)

Трэй Янг («Атланта») – 101:59 – Харрисон Барнс («Сакраменто»)

Хассан Уайтсайд («Портленд») – 54:84 – Патрик Беверли («Клипперс»)

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