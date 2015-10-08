Кевин Дюрэнт уступил Деррику Джонсу на турнире по NBA 2K

Теги НБА Кевин Дюрэнт Харрисон Барнс Патрик Беверли Хассан Уайтсайд Зак Лавин NBA 2K Деррик Джонс Деандре Эйтон Трэй Янг Симуляторы Спортивные Игры

Завершились первые матчи турнира среди игроков НБА по спортивному симулятору NBA 2K.

В первом раунде Деррик Джонс обыграл Кевина ДюрэнтаЗак Лавин уступил Деандре ЭйтонуТрэй Янг уничтожил Харрисона Барнса, Хассан Уайтсайд проиграл Патрику Беверли.

Следующие матчи пройдут в воскресенье, 5 апреля. Победитель чемпионата получит возможность сделать благотворительное пожертвование на 100 тысяч долларов для борьбы с корованирусом от своего имени.

О том, что игроки НБА создадут лигу по симулятору NBA 2K, стало известно 31 марта.

Результаты матчей

Деррик Джонс («Майами») – 78:62 – Кевин Дюрэнт («Бруклин»)
Зак Лавин («Чикаго») – 41:57 – Деандре Эйтон («Финикс»)
Трэй Янг («Атланта») – 101:59 – Харрисон Барнс («Сакраменто»)
Хассан Уайтсайд («Портленд») – 54:84 – Патрик Беверли («Клипперс»)

Из-за коронавируса спорт ушел в онлайн: клубы играют в Football Manager, FIFA и проводят Гран-при в симуляторах (взяли даже Куртуа)

Тату Месси, Леброна и Конора им не принадлежат. Из-за этого на создателей видеоигр подают в суд

Собери команду в Fantasy ESL и борись за один из 15 суперпризов!

Опрос

Как вы прошли миссию с вертолетиком в GTA: Vice City?
2288 голосов
Легко, с первого-второго раза
28%
Мучился несколько часов
41%
Так и не получилось, попросил друга/брата
13%
Не играл
18%

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья