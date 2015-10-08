Игрок вылетел из турнира по FIFA 20 из-за бага: забил чистый гол, но он не засчитался

Теги EA Sports FIFA 20 Симуляторы Спортивные Игры

Джузеппе Гуастелла вылетел из североамериканского отбора на Кубок чемпионов FUT 20 по FIFA 20 из-за критического бага игры.

Исполняя пенальти, игрок забил чистый гол, но из-за ошибки симулятора очко не засчитали.

Гуастелла в твиттере обратился к EA Sports, а также прикрепил видео пенальти.

«Никому не нравится в нее играть». Чемпион по FIFA разнес симулятор

Во что играют Месси, Овечкин и Конор на приставках? Нарисовали инфографику

💻 Главные новости и лучшие моменты Доты и CS – в нашем киберспортивном телеграме

Опрос

Стоит ли организаторам отменять турниры со зрителями из-за эпидемии коронавируса?
3156 голосов
Да, безопасность превыше всего
46%
Да, но только в городах, где есть зараженные
33%
Нет, это бессмысленная мера
21%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья