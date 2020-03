Игрок вылетел из турнира по FIFA 20 из-за бага: забил чистый гол, но он не засчитался

Джузеппе Гуастелла вылетел из североамериканского отбора на Кубок чемпионов FUT 20 по FIFA 20 из-за критического бага игры.

Исполняя пенальти, игрок забил чистый гол, но из-за ошибки симулятора очко не засчитали.

Гуастелла в твиттере обратился к EA Sports, а также прикрепил видео пенальти.

This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I’m out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98