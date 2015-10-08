Василий Уткин: «Очень хочу снова озвучивать русскую версию ФИФы»

Василий Уткин подвел итоги 2019 года в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».

Он подсчитал, сколько раз участвовал в различных записях видео и подкастов, в том числе и для Sports.ru, а в конце сообщения поделился желаниями на следующий год.

«Я склонен считать год успешным. Особенно при том, что я, как знают примерно все, человек неумеренно пьющий, недисциплинированный, не умеющий ладить с людьми, обладающий несдержанным характером. И как возразить, действительно – я и сам с собой довольно нерегулярно лажу.

[...] На будущий год загадаю желание. Очень хочу снова озвучивать русскую версию ФИФы», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин озвучил FIFA 07 – первую полностью локализованную версию симулятора. Он также работал над тремя последующими играми серии.

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