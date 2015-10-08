Кевин де Брюйне и Мохамед Салах вошли в команду недели FIFA 20

Теги Рауль Альбиоль Дэн Гослинг Жервиньо Ян Вертонген Филиппе Коутиньо Борха Валеро Юссеф Эль-Араби Кевин де Брюйне Бенжамен Лекомт Пицци Стивен Бергейс Хосе Кампанья Хендрик ван Кромбрюгге Мохамед Салах Леандро Паредес Лукас Оласа Люка Эрнандес Джейдон Санчо EA Sports FIFA 20 Спортивные Команда недели FIFA 20 Игры

EA Sports представила команду четырнадцатой недели FIFA 20.

Основной состав

Бенжамен Лекомт («Монако») – 86
Ян Вертонген («Тоттенхэм») – 88
Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 85
Люка Эрнандес («Бавария») – 84
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 94
Пицци («Бенфика») – 86
Леандро Паредес («ПСЖ») – 83
Хосе Кампанья («Леванте») – 83
Джейдон Санчо (« Боруссия Д») – 86
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 92
Филиппе Коутиньо («Бавария») – 88

Запас

Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт») – 79
Лукас Оласа («Сельта») – 81
Дэн Гослинг («Борнмут») – 81
Борха Валеро («Интер») – 82
Жервиньо («Парма») – 82
Стивен Бергейс («Фейеноорд») – 83
Юссеф Эль-Араби («Олимпиакос») – 81

Самый необычный парень из «Амкала»: таскал плиты на кладбище, проверял пиво, в будущее FIFA не верит

В FIFA 20 провели очень странный матч – 11 Месси против 11 ван Дейков

Подписывайся на наш телеграм про игры!

Опрос

Лучший саундтрек серии FIFA?

271 голос
  • Persephone’s Bees - Muzika Dlya Fil’ma
    11%
  • Blur – Song 2
    37%
  • Gorillaz – 19-2000
    10%
  • Paul Oakenfold – Beautiful Goal
    4%
  • Kasabian – Club Foot
    12%
  • Muse – Supermassive Black Hole
    7%
  • Fatboy Slim – Rockafeller Skank
    7%
  • Другой
    12%

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья