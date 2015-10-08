Кевин де Брюйне и Мохамед Салах вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду четырнадцатой недели FIFA 20.
Основной состав
Бенжамен Лекомт («Монако») – 86
Ян Вертонген («Тоттенхэм») – 88
Рауль Альбиоль («Вильярреал») – 85
Люка Эрнандес («Бавария») – 84
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 94
Пицци («Бенфика») – 86
Леандро Паредес («ПСЖ») – 83
Хосе Кампанья («Леванте») – 83
Джейдон Санчо (« Боруссия Д») – 86
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 92
Филиппе Коутиньо («Бавария») – 88
Запас
Хендрик ван Кромбрюгге («Андерлехт») – 79
Лукас Оласа («Сельта») – 81
Дэн Гослинг («Борнмут») – 81
Борха Валеро («Интер») – 82
Жервиньо («Парма») – 82
Стивен Бергейс («Фейеноорд») – 83
Юссеф Эль-Араби («Олимпиакос») – 81
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