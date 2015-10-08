Месута Озила удалили из PES 2020 Mobile в Китае из-за критики правительства

Игрока «Арсенала» Месута Озила удалили из PES 2020 Mobile в Китае.

NetEase, издающая игры серии в Китае, удалила Месута сразу из трех игр.

«Немецкий игрок Озил опубликовал в социальных сетях невероятное заявление о Китае. Эта речь ранила чувства китайских фанатов и нарушила спортивный дух любви и мира. Мы не понимаем, не принимаем и не прощаем этого!» – заявила NetEase.

13 декабря Озил раскритиковал Китай за репрессии в отношении уйгуров. После этого китайский телеканал отменил трансляцию матча «Арсенал» – «Ман Сити», имя Озила убрали из поисковиков, заблокировали соцсети, и распустили фан-клуб игрока «М10», в котором состояло около 30 тысяч человек.

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Из-за твита Озила может пострадать не только «Арсенал», но и вся АПЛ. Китайские фаны жгут майки Месута, лига рискует огромными контрактами

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