Twitch опроверг информацию о переговорах с Rambler о мировом соглашении

Представитель Twitch Юлианна Табастаева сообщила, что компания не ведет переговоры с Rambler о заключении судебного мирового соглашения.

«Переговоры ведутся, но речь не идет о мировом соглашении. Антипиратские инструменты были переданы Rambler и успешно работают», – объяснила Табастаева.

Ранее руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович объявил, что сейчас проходят переговоры о мировом соглашении и стороны обсуждают компенсацию ущерба.

Rambler судится с Twitch из-за нелегальных стримов чемпионата Англии по футболу, несмотря на то, что Twitch банил недобросовестных стримеров. Права на показ матчей АПЛ обошлись Rambler в 7 млн евро, их транслирует принадлежащий медиахолдингу сервис Okko Sport.

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