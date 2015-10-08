Twitch опроверг информацию о переговорах с Rambler о мировом соглашении

Представитель Twitch Юлианна Табастаева сообщила, что компания не ведет переговоры с Rambler о заключении судебного мирового соглашения.
«Переговоры ведутся, но речь не идет о мировом соглашении. Антипиратские инструменты были переданы Rambler и успешно работают», – объяснила Табастаева.
Ранее руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович объявил, что сейчас проходят переговоры о мировом соглашении и стороны обсуждают компенсацию ущерба.
Rambler судится с Twitch из-за нелегальных стримов чемпионата Англии по футболу, несмотря на то, что Twitch банил недобросовестных стримеров. Права на показ матчей АПЛ обошлись Rambler в 7 млн евро, их транслирует принадлежащий медиахолдингу сервис Okko Sport.
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