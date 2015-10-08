Руководитель спортивных проектов Rambler: «Twitch передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба»

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович прокомментировал судебные разбирательства с Twitch.

«Наш иск к Twitch – защита исключительных прав на трансляции матчей Английской Премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями.

Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена.

На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь», – сообщил Гершкович.

Rambler судится с Twitch из-за нелегальных стримов чемпионата Англии по футболу, несмотря на то, что Twitch банил недобросовестных стримеров. Права на показ матчей АПЛ обошлись Rambler в 7 млн евро, их транслирует принадлежащий медиахолдингу сервис Okko Sport.

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