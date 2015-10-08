В FIFA 20 добавят карточку Месси с рейтингом 96. Ее выдадут за выполнение задач

СБЧ на игрока «Барселоны» Лионеля Месси появится в FIFA 20 12 декабря в 21:00 по московскому времени.
Месси был признан игроком месяца Ла Лиги, в игру добавят карточку Месси с рейтингом 96. Для ее получения не понадобятся карточки кумиров.
Возможный вариант карточки Месси
Скорость – 91
Удары – 95
Передачи – 94
Дриблинг – 98
Защита – 44
Физ. мощь – 71
Ноунейм из Хорватии прославился благодаря FIFA 20. Ему дали ядерную карточку
В FIFA 20 провели очень странный матч – 11 Месси против 11 ван Дейков
Комментарии