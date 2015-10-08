В FIFA 20 добавят карточку Месси с рейтингом 96. Ее выдадут за выполнение задач

СБЧ на игрока «Барселоны» Лионеля Месси появится в FIFA 20 12 декабря в 21:00 по московскому времени.

Месси был признан игроком месяца Ла Лиги, в игру добавят карточку Месси с рейтингом 96. Для ее получения не понадобятся карточки кумиров.

Возможный вариант карточки Месси

Скорость – 91

Удары – 95

Передачи – 94

Дриблинг – 98

Защита – 44

Физ. мощь – 71



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