В FIFA 20 добавят карточку Месси с рейтингом 96. Ее выдадут за выполнение задач

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СБЧ на игрока «Барселоны» Лионеля Месси появится в FIFA 20 12 декабря в 21:00 по московскому времени.

Месси был признан игроком месяца Ла Лиги, в игру добавят карточку Месси с рейтингом 96. Для ее получения не понадобятся карточки кумиров.

Возможный вариант карточки Месси

Скорость – 91
Удары – 95
Передачи – 94
Дриблинг – 98
Защита – 44
Физ. мощь – 71

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