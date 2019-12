EA Sports добавила рэпера Снуп Догга в NHL 20.

Он стал играбельным персонажем и гостевым комментатором игры. NHL 20 вышла в сентябре 2019 года. Тогда EA Sports сообщила, что планирует добавить в игру таких звезд, как Уилл Феррелл и Дрейк.

В январе 2019 года Snoop Dogg прокомментировал матч «Лос-Анджелеса» в НХЛ.

The LA Kings had Snoop Dogg in the booth doing play-by-play tonight and it was amazing pic.twitter.com/SbyFc8U4LF