Полузащитник «Спартака» Крал вошел в команду недели FIFA 20 вместе с Азаром и Роналду

EA Sports опубликовала команду десятой недели FIFA 20.
Основной состав
Джанлуиджи Доннарумма («Милан») – 86
Николас Отаменди («Манчестер Сити») – 85
Нико Эльведи («Боруссия М») – 82
Штефан Лайнер («Боруссия М») – 81
Томас Парти («Атлетико») – 84
Тони Кроос («Реал Мадрид») – 89
Уле Сельнэс («Шэньчжэнь») – 81
Джон Макгинн («Астон Вилла») – 84
Криштиану Роналду («Ювентус») – 94
Эден Азар («Реал Мадрид») – 92
Харри Кейн («Тоттенхэм») – 91
Запас
Андре Онана («Аякс») – 84
Рами Бенсебайни («Боруссия М») – 81
Николо Дзаньоло («Рома») – 80
Роберт Сков («Хоффенхайм») – 81
Жерар Морено («Вильярреал») – 86
Рауль Хименес («Вулверхэмптон») – 83
Теему Пукки («Норвич») – 81
Резерв
Скотт Уортон («Нортхэмптон») – 74
Алекс Крал («Спартак») – 80
Фамара Дьедиу («Бристоль Сити») – 79
Виктор Осимхен («Лилль») – 80
Дуван Вергара («Америка де Кали») – 76
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