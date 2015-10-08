Денис Черышев и Руслан Малиновский вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду пятой недели в FIFA 20.
Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли полузащитник сборной России и ФК «Валенсия» Денис Черышев, а также полузащитник сборной Украины и ФК «Аталанта» Руслан Малиновский.
13 октября сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в Чемпионате Европы 2020. Денис Черышев забил 2 гола и отдал две результативные передачи.
Основной состав команды недели
Кейлор Навас (ПСЖ) – 88
Люка Динь («Эвертон») – 85
Маркос Акунья («Спортинг») – 84
Шейн Даффи («Брайтон») – 82
Миралем Пьянич («Ювентус») – 87
Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 86
Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 86
Руслан Малиновский («Аталанта») – 82
Роберт Левандовски («Бавария») – 90
Харри Кейн («Тоттенхэм») – 90
Денис Черышев («Валенсия») – 82
Запасные
Каспер Шмейхель («Лестер») – 85
Амир Ррахмани («Верона») – 78
Уэстон Маккенни («Шальке») – 81
Джон Макгинн («Астон Вилла») – 81
Омар Аль-Сома (« Аль-Ахли Джидда») – 82
Херман Кано («Индепендьенте Медельин») – 82
Алан Кардек («Чунцин Лифань») – 81
Резерв
Харри Суттар («Флитвуд Таун») – 71
Элиф Элмаз («Наполи») – 78
Ким Син Ук («анхай Шеньхуа») – 78
Ники Мейнард («Мэнсфилд Таун») – 75
Ян Сюй («Шаньдун Лунэн») – 75
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