Денис Черышев и Руслан Малиновский вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду пятой недели в FIFA 20.

Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли полузащитник сборной России и ФК «Валенсия» Денис Черышев, а также полузащитник сборной Украины и ФК «Аталанта» Руслан Малиновский.

13 октября сборная России по футболу обыграла сборную Кипра со счетом 5:0 и гарантировала себе участие в Чемпионате Европы 2020. Денис Черышев забил 2 гола и отдал две результативные передачи.

Основной состав команды недели

Кейлор Навас (ПСЖ) – 88

Люка Динь («Эвертон») – 85

Маркос Акунья («Спортинг») – 84

Шейн Даффи («Брайтон») – 82

Миралем Пьянич («Ювентус») – 87

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 86

Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») – 86

Руслан Малиновский («Аталанта») – 82

Роберт Левандовски («Бавария») – 90

Харри Кейн («Тоттенхэм») – 90

Денис Черышев («Валенсия») – 82

Запасные

Каспер Шмейхель («Лестер») – 85

Амир Ррахмани («Верона») – 78

Уэстон Маккенни («Шальке») – 81

Джон Макгинн («Астон Вилла») – 81

Омар Аль-Сома (« Аль-Ахли Джидда») – 82

Херман Кано («Индепендьенте Медельин») – 82

Алан Кардек («Чунцин Лифань») – 81

Резерв

Харри Суттар («Флитвуд Таун») – 71

Элиф Элмаз («Наполи») – 78

Ким Син Ук («анхай Шеньхуа») – 78

Ники Мейнард («Мэнсфилд Таун») – 75

Ян Сюй («Шаньдун Лунэн») – 75

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