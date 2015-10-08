Хоккеист Евгений Малкин инвестировал в киберспортивную организацию Pittsburgh Knights

Хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин стал партнером киберспортивной организации Pittsburgh Knights.

«Наша цель в Knights – не только стать отличным киберспортивным клубом, но и создать что-то инновационное и объединяющее для нашего города.

Сначала к нам присоединились Pittsburgh Steelers [Sports.ru: команда по американскому футболу] и рэпер Wiz Khalifa, а теперь и Малкин. Его работа с «Питтсбургом» показала всему миру, какой он умный и преданный спортсмен. Мы рады его поддержке», – рассказал глава Pittsburgh Knights Джеймс О’Коннор.

Pittsburgh Knights – киберспортивный клуб из Питтсбурга, основанный в декабре 2017 года. У организации есть составы по Smite, Paladins, PUBG, PUBG Mobile, Apex Legends, Madden NFL, Super Smash Bros. и Gwent.

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