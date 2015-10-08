Игроки «Манчестер Сити» вышли на матч в форме с логотипами Faze Clan

Игроки «Манчестер Сити» вышли на матч АПЛ с «Вулверхэмптоном» в форме с логотипами Faze Clan.

В сентябре «Манчестер Сити» и Faze Clan объявили о партнерстве. Организации выпустят совместный контент, проведут мероприятия для фанатов по всему миру, выпустят лимитированную коллекцию брендированных розничных продуктов, а также соберут игроков в FIFA на общей тренировочной базе.

«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:2.

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