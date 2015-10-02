Головин и Крыховяк вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду третьей недели в FIFA 20.

Разработчики выпустили улучшенные карточки 23 игроков, наиболее ярко проявивших себя на прошлой неделе. В их число вошли Александр Головин, Санти Касорла и Дэйли Блинд. В запасной состав команды недели вошел игрок «Локомотива» Гжегож Крыховяк.

Основной состав команды недели

Томас Стракоша («Лацио») – 84

Дэйли Блинд («Аякс») – 85

Салиф Сане («Шальке») – 83

Херман Пеццелья («Фиорентина») – 82

Кай Хавертц («Байер») – 86

Санти Касорла («Вильярреал») – 84

Уилфред Ндиди («Лестер») – 84

Александр Головин («Монако») – 82

Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад») – 84

Дуван Сапата («Аталанта») – 84

Рияд Марез («Манчестер Сити») – 86

Запасные

Альбан Лафон («Нант») – 82

Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон») – 82

Гжегож Крыховяк («Локомотив») – 82

Владимир Дарида («Герта») – 81

Александру Митрицэ («Нью-Йорк Сити») – 81

Франко Хара («Пачука») – 81

Ислам Слимани («Монако») – 80

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