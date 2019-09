Вышла FIFA 20 в издании Standard. Теперь доступны все издания игры

В ночь с 26 на 27 сентября состоялся релиз FIFA 20 в издании Standard.

Ранее, в ночь с 23 на 24 сентября стали доступны Champions Edition и Ultimate Edition FIFA 20.

Стоимость игры

PlayStation 4, издание Champions – 5499 ₽

PlayStation 4, издание Ultimate – 6499 ₽

PlayStation 4, стандартное издание – 4499 ₽

Xbox One, издание Champions – 79,99 $

Xbox One, издание Ultimate – 99,99 $

Xbox One, стандартное издание – 59,99 $

PC, издание Champions – 4499 ₽

PC, издание Ultimate – доступ по подписке Origin Access Premium

PC, стандартное издание – 3499 ₽

