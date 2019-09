Вышла FIFA 20. Доступны издания Champions и Ultimate

В ночь с 23 на 24 сентября состоялся релиз FIFA 20.

Игрокам доступны Champions Edition и Ultimate Edition. Стандартное издание выйдет 27 сентября.

Стоимость игры

PlayStation 4, издание Champions – 5499 ₽

PlayStation 4, издание Ultimate – 6499 ₽

PlayStation 4, стандартное издание – 4499 ₽

Xbox One, издание Champions – 79,99 $

Xbox One, издание Ultimate – 99,99 $

Xbox One, стандартное издание – 59,99 $

PC, издание Champions – 4 499 ₽

PC, издание Ultimate – доступ по подписке Origin Access Premium

PC, стандартное издание – 3 499 ₽

