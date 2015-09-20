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Топ-10 россиян в FIFA 20: Фернандес – сильнейший, Дзюба на 8-м месте

Теги EA Sports FIFA 20 Симуляторы Спортивные Игры

EA Sports опубликовала рейтинги игроков сборной России по футболу в FIFA 20. На первом месте по рейтингу находится игрок ПФК «ЦСКА» Марио Фернандес.

Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание). Сейчас доступна демоверсия игры.

Топ игроков сборной России по рейтингу

1. Марио Фернандес – 82
2. Федор Смолов – 80
3. Игорь Акинфеев – 80
4-7. Денис Черышев – 79
4-7. Александр Головин – 79
4-7. Андрей Лунев – 79
4-7. Роман Зобнин – 79
8-11. Алексей Миранчук – 78
8-11. Артем Дзюба – 78
8-11. Гильерме – 78
8-11. Георгий Джикия – 78

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