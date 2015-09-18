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Садьо Мане и Мануэль Нойер попали в первую команду недели FIFA 20

Теги EA Sports FIFA 20 Симуляторы Спортивные Команда недели FIFA 20 Игры

EA Sports опубликовала состав первой команды недели FIFA 20.

Состав будет доступен 25 сентября в 20:00 по московскому времени.

Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание). Сейчас доступна демоверсия игры.

Основной состав

Мануэль Нойер («Бавария») – 89
Николас Тальяфико («Аякс) – 84
Лоран Косьельни («Бордо») – 84
Серж Орье («Тоттенхэм») – 82
Томас Дилэйни («Боруссия Д») – 84
Френки де Йонг («Барселона») – 86
Нани («Орландо Сити») – 83
Жерар Морено («Вильярреал») – 84
Садьо Мане («Ливерпуль») – 89
Карим Бензема («Реал Мадрид) – 88
Дрис Мертенс («Наполи») – 88

Запасные

Симон Миньоле («Брюгге») – 82
Начо Монреаль («Реал Сосьедад») – 82
Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 82
Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») – 86
Дарио Бенедетто («Марсель») – 82
Дониэлл Мален (ПСВ) – 81
Тэмми Абрахам («Челси») – 81

Резерв

Рори Уотсон («Сканторп») – 71
Алян Червиньски («Заглембе Любин») – 75
Эрлинг Холанд («Ред Булл») – 79
Айвен Тоуни («Питерборо») – 76
Мустафа Бунду («Орхус») – 75

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