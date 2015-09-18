Садьо Мане и Мануэль Нойер попали в первую команду недели FIFA 20

EA Sports опубликовала состав первой команды недели FIFA 20.
Состав будет доступен 25 сентября в 20:00 по московскому времени.
Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание). Сейчас доступна демоверсия игры.
Основной состав
Мануэль Нойер («Бавария») – 89
Николас Тальяфико («Аякс) – 84
Лоран Косьельни («Бордо») – 84
Серж Орье («Тоттенхэм») – 82
Томас Дилэйни («Боруссия Д») – 84
Френки де Йонг («Барселона») – 86
Нани («Орландо Сити») – 83
Жерар Морено («Вильярреал») – 84
Садьо Мане («Ливерпуль») – 89
Карим Бензема («Реал Мадрид) – 88
Дрис Мертенс («Наполи») – 88
Запасные
Симон Миньоле («Брюгге») – 82
Начо Монреаль («Реал Сосьедад») – 82
Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 82
Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») – 86
Дарио Бенедетто («Марсель») – 82
Дониэлл Мален (ПСВ) – 81
Тэмми Абрахам («Челси») – 81
Резерв
Рори Уотсон («Сканторп») – 71
Алян Червиньски («Заглембе Любин») – 75
Эрлинг Холанд («Ред Булл») – 79
Айвен Тоуни («Питерборо») – 76
Мустафа Бунду («Орхус») – 75
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