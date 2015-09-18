Садьо Мане и Мануэль Нойер попали в первую команду недели FIFA 20

EA Sports опубликовала состав первой команды недели FIFA 20.

Состав будет доступен 25 сентября в 20:00 по московскому времени.

Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание). Сейчас доступна демоверсия игры.

Основной состав

Мануэль Нойер («Бавария») – 89

Николас Тальяфико («Аякс) – 84

Лоран Косьельни («Бордо») – 84

Серж Орье («Тоттенхэм») – 82

Томас Дилэйни («Боруссия Д») – 84

Френки де Йонг («Барселона») – 86

Нани («Орландо Сити») – 83

Жерар Морено («Вильярреал») – 84

Садьо Мане («Ливерпуль») – 89

Карим Бензема («Реал Мадрид) – 88

Дрис Мертенс («Наполи») – 88

Запасные

Симон Миньоле («Брюгге») – 82

Начо Монреаль («Реал Сосьедад») – 82

Лоренцо Пеллегрини («Рома») – 82

Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси») – 86

Дарио Бенедетто («Марсель») – 82

Дониэлл Мален (ПСВ) – 81

Тэмми Абрахам («Челси») – 81

Резерв

Рори Уотсон («Сканторп») – 71

Алян Червиньски («Заглембе Любин») – 75

Эрлинг Холанд («Ред Булл») – 79

Айвен Тоуни («Питерборо») – 76

Мустафа Бунду («Орхус») – 75

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Демо FIFA 20: минимум нового и унылый уличный футбол. Но в полной версии будет веселее