EA Sports объявили полный саундтрек к FIFA 20. В списке исполнителей Major Lazer, Foals и Skepta

EA Sports представила саундтрек для FIFA 20. В списке музыкантов присутствуют Major Lazer, Foals, Skepta и другие популярные исполнители.

Впервые в истории серии в игре будет два отдельных плейлиста: для основного режима и для режима уличного футбола VOLTA. Кроме того, стало известно, что в качестве бонуса за предзаказ игрокам выдадут особые комплекты форм от GoldLink, Judah & the Lion, Flume и Sofi Tukker.

Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание).

Are you ready to hear your new favourite tunes?

Not just one but TWO new PLAYLISTS! 🔥 🎵



Listen #VOLTA FOOTBALL and #FIFA20 Soundtrack now! https://t.co/eE34aQQtxu pic.twitter.com/iEXNRP7MDB