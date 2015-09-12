В PES 2020 Месси празднует голы в ворота «Ювентуса» в стиле Криштиану Роналду

В сети появилось видео из игры eFootball PES 2020, на котором игрок ФК «Барселона» Лионель Месси празднует гол в стиле Криштиану Роналду.

Гол, попавший в ролик, был забит в ворота ФК «Ювентус» – нынешнего клуба португальского нападающего. Неизвестно, появляется ли оригинальное празднование гола от Месси в случае голов в ворота других клубов.

EFootball PES 2020 вышла 11 сентября на PC, Xbox One и PS4.

😱🙃🔥 ЧТО?? ААА?? В новом PES Месси забивает «Юве» и празднует в стиле Криштиану! 🤪 pic.twitter.com/ogsCKv7Kwb — ФК Барселона Новости (@fcbarca_news) September 11, 2019

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