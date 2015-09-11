Головин – лучший российский футболист в PES 2020, Кокорин и Мамаев не попали в топ-10

Александр Головин, Марио Фернандес и Федор Чалов – российские футболисты с наибольшим рейтингом в eFootball Pro Evolution Soccer 2020.
Малком, Марио Фернандес и Вильмар Барриос возглавили рейтинг игроков РПЛ.
Футбольный симулятор от Konami вышел 10 сентября, игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.
Топ-10 россиян в PES 2020
1. Александр Головин («Монако») – 83
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
3. Федор Чалов (ЦСКА) – 81
4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 81
5. Георгий Джикия («Спартак») – 81
6. Роман Зобнин («Спартак») – 81
7. Артем Дзюба («Зенит») – 81
8. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 81
9. Юрий Газинский («Краснодар») – 80
10. Федор Смолов («Локомотив») – 80
Рейтинг играющего в «Валенсии» Дениса Черышева – 78.
Александр Кокорин и Павел Мамаев, недавно вышедшие на свободу и пока не подписавшие новые контракты с клубами, получили 78 и 77 очков соответственно.
Топ-3 игроков РПЛ
1. Малком («Зенит») – 83
2. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
3. Вильмар Барриос («Зенит») – 82
Следом идут Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, Федор Чалов, Георгий Джикия, Игорь Акинфеев, Алексей Миранчук, Ману Фернандеш, Роман Зобнин, Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука и Соломон Кверквелия – они получили по 81 баллу.
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