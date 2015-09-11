Криштиану, Месси и Неймар возглавили рейтинг PES 2020. Их рейтинг – 94

Криштиану, Месси и Неймар – футболисты с наибольшим рейтингом в футбольном симуляторе PES 2020.

Рейтинг каждого из них – 94.

Футбольный симулятор от Konami вышел 10 сентября, игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Топ-10 игроков



1. Криштиану Роналду – 94

2. Лионель Месси – 94

3. Неймар – 94

4. Эден Азар – 91

5. Вирджил Ван Дейк – 91

6. Серхио Агуэро – 91

7. Луис Суарес – 91

8. Алиссон – 90

9. Мохамед Салах – 90

10. Кевин Де Брюйне – 90

В аналогичном рейтинге FIFA 20 на первом месте Месси (94) – он опережает Роналду на один балл, а Неймара – на два.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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