Криштиану, Месси и Неймар возглавили рейтинг PES 2020. Их рейтинг – 94

Криштиану, Месси и Неймар – футболисты с наибольшим рейтингом в футбольном симуляторе PES 2020.
Рейтинг каждого из них – 94.
Футбольный симулятор от Konami вышел 10 сентября, игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.
Топ-10 игроков
1. Криштиану Роналду – 94
2. Лионель Месси – 94
3. Неймар – 94
4. Эден Азар – 91
5. Вирджил Ван Дейк – 91
6. Серхио Агуэро – 91
7. Луис Суарес – 91
8. Алиссон – 90
9. Мохамед Салах – 90
10. Кевин Де Брюйне – 90
В аналогичном рейтинге FIFA 20 на первом месте Месси (94) – он опережает Роналду на один балл, а Неймара – на два.
Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA
Ответь на 7 вопросов про The International и выиграй мерч из Secret Shop
Комментарии