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Криштиану, Месси и Неймар возглавили рейтинг PES 2020. Их рейтинг – 94

Теги Симуляторы Спортивные Pro Evolution Soccer 2020 Игры

Криштиану, Месси и Неймар – футболисты с наибольшим рейтингом в футбольном симуляторе PES 2020.

Рейтинг каждого из них – 94.

Футбольный симулятор от Konami вышел 10 сентября, игра доступна на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Топ-10 игроков

1. Криштиану Роналду – 94
2. Лионель Месси – 94
3. Неймар – 94
4. Эден Азар – 91
5. Вирджил Ван Дейк – 91
6. Серхио Агуэро – 91
7. Луис Суарес – 91
8. Алиссон – 90
9. Мохамед Салах – 90
10. Кевин Де Брюйне – 90

В аналогичном рейтинге FIFA 20 на первом месте Месси (94) – он опережает Роналду на один балл, а Неймара – на два.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA

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